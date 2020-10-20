Общественники очистили от мусора берег озера в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Активисты ТОС поселка Казенная Заимка и неравнодушные жители города вывезли мусор с берега озера Пионерского.
Для сбора отходов, которые остались после отдыхающих, местные жители заказали технику, а с ручной уборкой помогали представители совета молодежи поселка. Всего активистам удалось собрать два КамАЗа отходов.
В следующем году общественники планируют благоустроить береговую линию озера и организовать там зону спортивного отдыха, пишет пресс-центр мэрии Барнаула.
Как ранее сообщил amic.ru, 19 октября сотрудники Власихинской администрации зачистили от незаконных объявлений и надписей фасады зданий, ограждения, столбы линий электропередачи и остановочные павильоны в поселках Лесном, Пригородном и селе Власиха.
Комментарии
Сначала я подумал, что в тексте должна быть не Казённая, а Борзовая заимка. А потом проверил, и оказалось, что в Барнауле два Пионерских озера, одно на Борзовой заимке, другое - на Казённой