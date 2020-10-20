Общественники очистили от мусора берег озера в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Активисты ТОС поселка Казенная Заимка и неравнодушные жители города вывезли мусор с берега озера Пионерского.

Для сбора отходов, которые остались после отдыхающих, местные жители заказали технику, а с ручной уборкой помогали представители совета молодежи поселка. Всего активистам удалось собрать два КамАЗа отходов.

В следующем году общественники планируют благоустроить береговую линию озера и организовать там зону спортивного отдыха, пишет пресс-центр мэрии Барнаула.

Как ранее сообщил amic.ru, 19 октября сотрудники Власихинской администрации зачистили от незаконных объявлений и надписей фасады зданий, ограждения, столбы линий электропередачи и остановочные павильоны в поселках Лесном, Пригородном и селе Власиха.