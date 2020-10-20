Водителя грузовика осудят за гибель электромонтера в алтайском селе

Следственный комитет завершил разбирательство по делу о гибели электромонтера в Алтайском крае. Перед судом предстанет 47-летний водитель грузовика.

Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел в июле в селе Первомайском Бийского района. Водитель грузовика принимал участие в дорожных работах. После разгрузки мужчина не опустил кузов самосвала, начал движение и задел висящий кабель. В результате подломился столб, на котором в это время находился монтер. Мужчина упал, получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Водителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В ходе следствия он полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба алтайского Следкома.