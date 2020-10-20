Врачи диагностировали рак у актера Джеффа Бриджеса

Американский актер Джефф Бриджес на своей странице в Twitter сообщил о том, что врачи диагностировали у него рак.

"У меня диагностирована лимфома. Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный", – написал 70-летний актер.

За свою карьеру Бриджес снялся более чем в 200 фильмах. Его самые известные работы – это "Сумасшедшее сердце", за участие в которой он был удостоен премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Также он играл во многих известных картинах, среди которых "Большой Лебовски", "Фаворит", "Планета Ка-Пэкс".