В Алтайском крае начальника отдела капстроительства осудят за взятку почти в 100 тысяч

Следователи СКР по Алтайскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства АО "БПО Сибприбормаш".

По данным следствия, в 2017 году мужчина получил через посредника от директора одной из компаний взятку в 95 тысяч рублей за подписание актов приемки работ, которые были выполнены не в полном объеме. Деньги перевели на подконтрольный обвиняемому счет.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в виде денег в значительном размере") передали на рассмотрение в суд.

Напомним, что Бийское производственное объединение "Сибприбормаш" в течение 40 лет является одним из крупнейших производителей продукции ВПК в стране. Объединение входит в НПК "Техмаш" госкорпорации "Ростех" и выполняет различные гособоронзаказы.