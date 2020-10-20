Супермодель Белла Хадид оголила грудь в рекламе люксового бренда

Американская супермодель палестинского происхождения, которую ученые признали самой красивой женщиной мира, опубликовала на своей странице в Instagram рекламные снимки, сделанные для люксового бренда. Под прозрачный топ Белла Хадид не надела бюстгальтер.

На кадрах 24-летняя девушка предстала в черном костюме фирмы Givenchy. На ней – просвечивающее тело майка из сетчатого материала, шелковая удлиненная накидка без рукавов, брюки свободного кроя и босоножки на изогнутых каблуках.

Публикация, которая набрала более 1,3 млн лайков, по словам Беллы, была сделана поздно ночью после работы. Подписчики заметили ее усталое выражение лица.