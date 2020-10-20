Супермодель Белла Хадид оголила грудь в рекламе люксового бренда

Американская супермодель палестинского происхождения, которую ученые признали самой красивой женщиной мира, опубликовала на своей странице в Instagram рекламные снимки, сделанные для люксового бренда. Под прозрачный топ Белла Хадид не надела бюстгальтер.
На кадрах 24-летняя девушка предстала в черном костюме фирмы Givenchy. На ней – просвечивающее тело майка из сетчатого материала, шелковая удлиненная накидка без рукавов, брюки свободного кроя и босоножки на изогнутых каблуках.
Публикация, которая набрала более 1,3 млн лайков, по словам Беллы, была сделана поздно ночью после работы. Подписчики заметили ее усталое выражение лица.
Комментарии
ну что еще ктото титьки что ли не видел, чем там удивлять то?
всё для клиента ...
Страшная, но в качестве пугало на огороде будет эффективна
>> супермодель палестинского происхождения, которую ученые признали самой красивой женщиной мира...
Чо такое? Как ни страшилище, так сразу - самая красивая баба в мире.