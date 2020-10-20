Вторник, 20 Октябрь, 15:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,92
€ 91,31
11°


1415316 +0
Обь
207см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Супермодель Белла Хадид оголила грудь в рекламе люксового бренда

, ИА "Амител"
Публикация мгновенно набрала более миллиона лайков
Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Американская супермодель палестинского происхождения, которую ученые признали самой красивой женщиной мира, опубликовала на своей странице в Instagram рекламные снимки, сделанные для люксового бренда. Под прозрачный топ Белла Хадид не надела бюстгальтер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

На кадрах 24-летняя девушка предстала в черном костюме фирмы Givenchy. На ней – просвечивающее тело майка из сетчатого материала, шелковая удлиненная накидка без рукавов, брюки свободного кроя и босоножки на изогнутых каблуках.

Публикация, которая набрала более 1,3 млн лайков, по словам Беллы, была сделана поздно ночью после работы. Подписчики заметили ее усталое выражение лица. 

Материалы по теме

Комментарии

20.10.2020 14:22
- гость -

ну что еще ктото титьки что ли не видел, чем там удивлять то?

20.10.2020 14:24
- гость -

всё для клиента ...

20.10.2020 14:46
Вано

Страшная, но в качестве пугало на огороде будет эффективна

20.10.2020 14:54
- гость -

>> супермодель палестинского происхождения, которую ученые признали самой красивой женщиной мира...

Чо такое? Как ни страшилище, так сразу - самая красивая баба в мире.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
15:38
Алтайским учреждениям допобразования рекомендовали уйти на удаленку на месяц 0
15:26
Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева 1
15:11
Количество бюджетных мест в вузах Алтайского края увеличится на 1,5 тысячи 0
14:56
Прокуратура отсудила у спецфонда Алтайского края квартиры для сирот 5
14:45
Съемочная группа Первого канала оценила осенний отдых в Белокурихе 2
14:31
В Железнодорожном районе Барнаула завершился ремонт дворов 5
14:19
Супермодель Белла Хадид оголила грудь в рекламе люксового бренда 4
14:06
Около 10 млн рублей требуется на достройку проблемной многоэтажки в Барнауле 3
13:54
Сибирский регион полностью остался без электричества 6
13:40
Бедных россиян предложили избавить от платы за коммунальные услуги 27
13:28
Власти Барнаула ищут подрядчика для ремонта спортзала в школе № 6 1
13:15
"Единая Россия" перестанет продвигать спортсменов и артистов в Госдуму 33
13:03
Почти 750 человек сдали кровь в трех городах Алтайского края 1
12:50
Умер почетный профессор АГМУ Юрий Высоцкий 12
12:36
В Алтайском крае начальника отдела капстроительства осудят за взятку почти в 100 тысяч 0
12:20
Еще 190 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 51
12:18
ЗаОблачные возможности. Как IT-решения помогают компаниям сэкономить деньги 0
12:10
Врачи диагностировали рак у актера Джеффа Бриджеса 0
11:56
Барнаульцы пожаловались на огромную пробку из-за светофора 1
11:46
Водителя грузовика осудят за гибель электромонтера в алтайском селе 0
11:33
Эксперт рассказал, как избавиться от слежки на смартфоне 2
11:19
Общественники очистили от мусора берег озера в Барнауле 1
11:06
Продажи и психология. На Алтае пройдет онлайн-конференция по интернет-маркетингу 6
10:55
Минфин предложил дать россиянам налоговый вычет на занятия физкультурой 6
10:44
Вячеславу Франку вручат подписи против роста цен на проезд в Барнауле 24
10:31
Рейд по очистке надписей со стен и столбов провели в пригороде Барнаула 1
10:20
Алтайский предприниматель отдал мошенникам 500 тыс. рублей за солярку 6
10:08
"Прикол" про европротокол. Как оформить ДТП и добиться выплаты от страховой 0
09:56
123 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 1
09:44
Минфин предложил сократить число военнослужащих в России на 100 тыс. человек 37
09:31
Барнаульцы показали разбитый спортивный зал в одной из старейших школ города 3
09:20
В России рекордно подорожало подсолнечное масло 10
09:02
Врач рассказал, как натренировать свой иммунитет 29
08:56
"Большая голая девочка" Эшли Грэм разделась для фото в Instagram 20
08:43
В Роспотребнадзоре объяснили отказ от локдауна в Алтайском крае 33
08:32
Лидер столичной ячейки "Партии зеленых" погибла после укуса осы 26
08:19
В Алтайском крае выбрали "народного участкового" 3
08:04
Спортивный характер. Что делает новый Mitsubishi Pajero Sport надежным и управляемым 0
07:48
Лобода оголила грудь в честь дня рождения 9
07:34
Бывшего главного инженера алтайского "Модеста" признали виновным в получении взяток 1
07:18
Две алтайские частные клиники делают бесплатные тесты на COVID-19 16
07:02
Переезжаем в лес. Где в Барнауле еще можно купить новостройку по хорошей цене 0
06:49
Диетолог назвала наиболее полезное мясо для иммунитета 1
06:33
"Рейд во имя здоровья". Алтайский Роспотребнадзор проверил, как работает ТРЦ "Пионер" 24
06:17
Народные приметы 20 октября. Что можно и нельзя делать на Сергея Зимнего 1
06:03
Небольшой дождь и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 20 октября 0
23:55
Такой день. Розыск подозреваемого в жестоком убийстве и строительство футбольного поля 0
23:31
В Алтайском крае устроили "отлов" водителей, не пропускающих пешеходов 6
23:16
Бывшего главного агронома алтайской компании осудили за взятки и хищение 4
22:54
В алтайском Минздраве объяснили жалобы на нехватку лекарств в аптеках 19

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.