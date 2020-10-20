"Единая Россия" перестанет продвигать спортсменов и артистов в Госдуму

"Единая Россия" отказалась от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов. Властвующая партия будет опираться на людей с "профессиональными компетенциями", которые могут принести "практическую пользу".

Как рассказал ura.ru замглавы генсовета ЕР Сергей Перминов, новые установки могут серьезно изменить ситуацию в период согласования кандидатов в депутаты, поскольку региональные власти часто используют известных людей как оружие против оппозиции.

Причиной для изменения стал проведенный "Единой Россией" соцопрос, который показал, что россияне хотят видеть в качестве депутатов профессиональных политиков. "И задача партии – отвечать на запросы избирателей", – отметил Перминов.

Как сообщает источник, вопрос с селебрити поднялся после изменения статуса Госдумы в поправках к Конституции – теперь депутаты будут принимать участие в назначении членов правительства. Другой инсайдер назвал новую установку "условной историей" и теперь список будет формироваться с "точечным подходом", где важным будет наличие "политического бэкграунда".