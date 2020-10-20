"Единая Россия" перестанет продвигать спортсменов и артистов в Госдуму

"Единая Россия" отказалась от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов. Властвующая партия будет опираться на людей с "профессиональными компетенциями", которые могут принести "практическую пользу".
Как рассказал ura.ru замглавы генсовета ЕР Сергей Перминов, новые установки могут серьезно изменить ситуацию в период согласования кандидатов в депутаты, поскольку региональные власти часто используют известных людей как оружие против оппозиции.
Причиной для изменения стал проведенный "Единой Россией" соцопрос, который показал, что россияне хотят видеть в качестве депутатов профессиональных политиков. "И задача партии – отвечать на запросы избирателей", – отметил Перминов.
Как сообщает источник, вопрос с селебрити поднялся после изменения статуса Госдумы в поправках к Конституции – теперь депутаты будут принимать участие в назначении членов правительства. Другой инсайдер назвал новую установку "условной историей" и теперь список будет формироваться с "точечным подходом", где важным будет наличие "политического бэкграунда".
Комментарии
Да мы просто мечтаем иметь в думе артистов, спортсменов и музыкантов. Они такие умные и не являются марионетками управляемыми из Кремля.
В общем-то в Думе должны быть представлены все слои населения. Интересно, каких "профессиональных политиков" можно посадить в комитет по культуре или физкультуре и спорту, если не артистов и спортсменов.
Опа, из запоя походу вышли)))
20.10.2020 13:20
- гость -
Так они везде, не только в комитете по культуре или физкультуре и спорту...
дождались!
они че там курят??? я не понимаю
походу им покурить не довезли...
Лично я хочу видеть в Госдуме Валуева, Хоркину и Кабаеву
О! К выборам начали готовиться...
че когда там выборы?
Уборщиц видимо набирать будут!
03 ноября 2020
а тех спортсменов и артистов которые уже в думе сидят метлой погонят?
а вы заметили что меньше стали шуметь про выборы, как то раньше прям из всех розеток орали, а сейчас мельком так все
Бессараб вот например якобы «профессинальный политик». Вопрос, нужны ли нам такие «голосователи на кнопке»
Мне кажется все политики ЕР артисты, да еще какие! Спортсменов вот маловато, в основном бывшие
3 ноября выборы у пендосов, а у нас будут 19 сентября 2021 года.
Единоросы уже заёрзали, не понравилось им значит УГ.
Так уже обгаделильсь неотмоешься, надо название менять, хотя есть же запосной аэродром ОНФ , ребята все туда!.... да там и путин
"Профессиональных политиков" - это нужные люди, с известными фамилиями, родственными связями, так и скажите готовятся узаконить новое сословие. Ждём передачи по наследству кресла депутата.
Хрен редьки не слаще!
А куда ж их?!
Какая польза Васе и его семье из условной "Поспелихи" от комитета по культуре физкультуре и спорту?
А также поименованных министерств?
Какова цель их работы?
"Единая Россия" перестанет продвигать спортсменов и артистов в Госдуму
ну да, мебели и так там много...
Не кровати нужно двигать, а деятельность этой преступной партии прекращать!!!
"Профессиональных политиков"
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Это кто такие? Те, кто никогда не работал? Политик должен опираться на народ, на его доверие, знать его проблемы и чаяния и иметь стремление их решать. В едре такое не предусмотрено, там номенклатура, которая понимает, что чтобы хорошо кушать, надо очень горячо поддерживать вовкину воровскую вертикаль власти.
Всех настоящих политиков сегодня принято называть "несистемной оппозицией" или "блогерами".
А зачем нам профессиональные политики?! Нам нужны депутаты - отражающие весь срез общества, а профессиональных политиков и сейчас как за баней.
Властвующая партия будет опираться на людей с "профессиональными компетенциями", которые могут принести "практическую пользу"
а всех кто может обозначить хоть какую-нибудь конкуренцию ер не будут допускать к выборам
выборы губернатором во втором туре представителя ер на Дальнем Востоке это продемонстрировали во всей красе...
ЕР уже ничего не спасет. Все будут против. Манипуляции с подсчетом выведут людей на улицы
Вот нашлись и цели:
"развитие физической культуры и массового спорта, укрепление системы спортивного резерва и развитие спорта высших достижений."
"В крае выстроена вертикаль спорта. Фундаментом является массовый спорт. Затем идут ДЮСШ и СШОР, которые готовят спортивный резерв. Училище олимпийского резерва и команды мастеров – вершина вертикали."
То есть цель - это глаголы: 1) развитие, 2) укрепление, 3) опять развитие (не существительные), а вот главная, якобы, цель: "Выстроена вертикаль спорта".
Во как.
Далее: "Фундаментом является массовый спорт. Затем идут ДЮСШ и СШОР, которые готовят спортивный резерв. Училище олимпийского резерва и команды мастеров – вершина вертикали."
И это всё для Васи из условной "Поспелихи" поможет ему с помощью ДЮСШ и СШОР кормить семью и повышать рождаемость с целью достичь команды мастеров – вершины вертикали.
P.S. Все выдержки с сайта "Министерства спорта Алтайского края"
У власти уже были ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ. Без опыта, хорошего образования и представления, как живет народ. Теперь профессиональные политики, которые кроме демагогии и разглагольствования ничего не умеют и не знают. Россия вперед!
И куда теперь бегуна девать когда устанет?
"Единая Россия" перестанет продвигать спортсменов и артистов в Госдуму
20 октября 2020 г., 13:15, ИА "Амител"
В партии власти решили, что избиратели хотят видеть в лице депутатов "профессиональных политиков"
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при чём здесь политики???
мы хотим видеть ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Едро вообще скоро всё перестанет. Это контора уже сдохла, просто Путин и Медведев ещё отказываются в это верить. Во многих регионах на прошедших недавно местных муниципальных выборах едро вынесли вперёд ногами. Им удаётся держаться только за счёт обмана и мошенничества. Это конец.