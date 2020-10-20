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Новости

"Единая Россия" перестанет продвигать спортсменов и артистов в Госдуму

, ИА "Амител"
В партии власти решили, что избиратели хотят видеть в лице депутатов "профессиональных политиков"
Фото: er.ru

Фото: er.ru

"Единая Россия" отказалась от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов. Властвующая партия будет опираться на людей с "профессиональными компетенциями", которые могут принести "практическую пользу".

Как рассказал ura.ru замглавы генсовета ЕР Сергей Перминов, новые установки могут серьезно изменить ситуацию в период согласования кандидатов в депутаты, поскольку региональные власти часто используют известных людей как оружие против оппозиции.

Причиной для изменения стал проведенный "Единой Россией" соцопрос, который показал, что россияне хотят видеть в качестве депутатов профессиональных политиков. "И задача партии – отвечать на запросы избирателей", – отметил Перминов.

Как сообщает источник, вопрос с селебрити поднялся после изменения статуса Госдумы в поправках к Конституции – теперь депутаты будут принимать участие в назначении членов правительства. Другой инсайдер назвал новую установку "условной историей" и теперь список будет формироваться с "точечным подходом", где важным будет наличие "политического бэкграунда".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.10.2020 13:19
- гость -

Да мы просто мечтаем иметь в думе артистов, спортсменов и музыкантов. Они такие умные и не являются марионетками управляемыми из Кремля.

20.10.2020 13:20
- гость -

В общем-то в Думе должны быть представлены все слои населения. Интересно, каких "профессиональных политиков" можно посадить в комитет по культуре или физкультуре и спорту, если не артистов и спортсменов.

20.10.2020 13:25
- гость -

Опа, из запоя походу вышли)))

20.10.2020 13:26
- гость -

20.10.2020 13:20
- гость -

Так они везде, не только в комитете по культуре или физкультуре и спорту...

20.10.2020 13:33
технарь

дождались!

20.10.2020 13:34
- гость -

они че там курят??? я не понимаю

20.10.2020 13:35
- гость -

походу им покурить не довезли...

20.10.2020 13:39
Гость

Лично я хочу видеть в Госдуме Валуева, Хоркину и Кабаеву

20.10.2020 13:40
- гость -

О! К выборам начали готовиться...

20.10.2020 13:47
- гость -

че когда там выборы?

20.10.2020 13:47
- гость -

Уборщиц видимо набирать будут!

20.10.2020 13:48
- гость -

03 ноября 2020

20.10.2020 13:53
- гость -

а тех спортсменов и артистов которые уже в думе сидят метлой погонят?

20.10.2020 13:54
03 ноября

а вы заметили что меньше стали шуметь про выборы, как то раньше прям из всех розеток орали, а сейчас мельком так все

20.10.2020 13:55
- гость -

Бессараб вот например якобы «профессинальный политик». Вопрос, нужны ли нам такие «голосователи на кнопке»

20.10.2020 13:58
Сергей

Мне кажется все политики ЕР артисты, да еще какие! Спортсменов вот маловато, в основном бывшие

20.10.2020 14:00
- гость -

3 ноября выборы у пендосов, а у нас будут 19 сентября 2021 года.
Единоросы уже заёрзали, не понравилось им значит УГ.

20.10.2020 14:01
Медведь-шатун

Так уже обгаделильсь неотмоешься, надо название менять, хотя есть же запосной аэродром ОНФ , ребята все туда!.... да там и путин

20.10.2020 14:14
Как то так

"Профессиональных политиков" - это нужные люди, с известными фамилиями, родственными связями, так и скажите готовятся узаконить новое сословие. Ждём передачи по наследству кресла депутата.

20.10.2020 14:23
- гость -

Хрен редьки не слаще!

20.10.2020 14:26
Гость

А куда ж их?!

20.10.2020 14:27
гость

Какая польза Васе и его семье из условной "Поспелихи" от комитета по культуре физкультуре и спорту?
А также поименованных министерств?
Какова цель их работы?

20.10.2020 14:28
- гость -

"Единая Россия" перестанет продвигать спортсменов и артистов в Госдуму

ну да, мебели и так там много...

20.10.2020 14:32
- гость -

Не кровати нужно двигать, а деятельность этой преступной партии прекращать!!!

20.10.2020 14:33
Павсекакий

"Профессиональных политиков"
------
Это кто такие? Те, кто никогда не работал? Политик должен опираться на народ, на его доверие, знать его проблемы и чаяния и иметь стремление их решать. В едре такое не предусмотрено, там номенклатура, которая понимает, что чтобы хорошо кушать, надо очень горячо поддерживать вовкину воровскую вертикаль власти.
Всех настоящих политиков сегодня принято называть "несистемной оппозицией" или "блогерами".

20.10.2020 14:42
- гость -

А зачем нам профессиональные политики?! Нам нужны депутаты - отражающие весь срез общества, а профессиональных политиков и сейчас как за баней.

20.10.2020 14:46
- гость -

Властвующая партия будет опираться на людей с "профессиональными компетенциями", которые могут принести "практическую пользу"

а всех кто может обозначить хоть какую-нибудь конкуренцию ер не будут допускать к выборам
выборы губернатором во втором туре представителя ер на Дальнем Востоке это продемонстрировали во всей красе...

20.10.2020 14:49
Вано

ЕР уже ничего не спасет. Все будут против. Манипуляции с подсчетом выведут людей на улицы

20.10.2020 14:56
гость

Вот нашлись и цели:
"развитие физической культуры и массового спорта, укрепление системы спортивного резерва и развитие спорта высших достижений."
"В крае выстроена вертикаль спорта. Фундаментом является массовый спорт. Затем идут ДЮСШ и СШОР, которые готовят спортивный резерв. Училище олимпийского резерва и команды мастеров – вершина вертикали."
То есть цель - это глаголы: 1) развитие, 2) укрепление, 3) опять развитие (не существительные), а вот главная, якобы, цель: "Выстроена вертикаль спорта".
Во как.
Далее: "Фундаментом является массовый спорт. Затем идут ДЮСШ и СШОР, которые готовят спортивный резерв. Училище олимпийского резерва и команды мастеров – вершина вертикали."
И это всё для Васи из условной "Поспелихи" поможет ему с помощью ДЮСШ и СШОР кормить семью и повышать рождаемость с целью достичь команды мастеров – вершины вертикали.
P.S. Все выдержки с сайта "Министерства спорта Алтайского края"

20.10.2020 15:05
- гость -

У власти уже были ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ. Без опыта, хорошего образования и представления, как живет народ. Теперь профессиональные политики, которые кроме демагогии и разглагольствования ничего не умеют и не знают. Россия вперед!

20.10.2020 15:07
- гость -

И куда теперь бегуна девать когда устанет?

20.10.2020 15:16
- гость -

"Единая Россия" перестанет продвигать спортсменов и артистов в Госдуму
20 октября 2020 г., 13:15, ИА "Амител"
В партии власти решили, что избиратели хотят видеть в лице депутатов "профессиональных политиков"
--------------------------
при чём здесь политики???
мы хотим видеть ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

20.10.2020 15:20
АБОРИГЕН

Едро вообще скоро всё перестанет. Это контора уже сдохла, просто Путин и Медведев ещё отказываются в это верить. Во многих регионах на прошедших недавно местных муниципальных выборах едро вынесли вперёд ногами. Им удаётся держаться только за счёт обмана и мошенничества. Это конец.

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