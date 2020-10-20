В России предложили полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже.
Инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Общероссийский народный фронт, а идею уже поддержали в Госдуме, общественном совете при Минстрое и в "Деловой России".
На данный момент россияне получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в том случае, если она превышает предельно допустимую. В регионах данный показатель составляет от 15 до 22% от общего заработка семьи.
Если новый законопроект примут, то на компенсации затрат может понадобиться около 142 млрд рублей в год из бюджетов всех уровней, пишут "Известия". При этом субсидировать малоимущим будут 100% расходов.
Комментарии
О. а эти с утра покурили то что надо.
лучше бы налоги на минимальную зарплату отменили
За счет кого?
За счет среднего класса с зарплатой 17 т.р.
за счет тех кто не дотянул 100 рублей и не попал категорию "малоимущий"
как я например получаю на 100рэ больше и никаких вам льгот-субсидий, хоть иди к директору что бы снизил з/п
Безработный 59 лет, плачу ЖКХ 100% плюс налог на квартиру каждый год увеличивают. Чтобы субсидию получить надо в службу занятости идти или справку о зарплате, а у меня еще прописаны сын и бывшая жена, с них тоже справки надо. А где их искать? Не лучше было бы тарифы ЖКХ снижать?
Понизят прожиточный минимум да ещё и обоснуют. Выйдет, что бедных нет. Никому компенсировать не надо.
Прощайте, белые зарплаты
20.10.2020 13:52
- гость -
Тоже вариант. Если снижение оправдано компенсациями ЖКХ и вы будете в плюсе, попробуйте. Ведь олигархи прибегают к разным затеям, чтобы получать госпомощь. Чем вы хуже?
Будут платить зарплату чуть ниже прожиточного минимума, остальное в конверте. Как вам такой расклад?
А издержки раскидают на остальных жильцов дома. По другому у нас не бывает.
А как вам такое:
"ШО - ОПЯТЬ!
Следственный комитет России возбудил три уголовных дела о хищении около 3,6 млрд рублей при строительстве вертолета Ка-62 в холдинге «Вертолеты России»
С июля 2017 года председатель совета директоров — А. Э. Сердюков."
Если снижение оправдано компенсациями ЖКХ
там еще нужно попасть в 22% от коммуналки
прикинула на жкх должно быть 4700р а квиташки на 4300р только
,
их то же не проведешь((((
А с какой это стати? Есть субсидии и этого хватит.
Итоги правление обнуленного - нищие в некогда самой богатой стране мира, старается сердешный!!!
20.10.2020 14:28
- гость -
Итоги правление обнуленного - нищие в некогда самой богатой стране мира, старается сердешный!!!
А кто этого обнулённого 20 лет с остервенением выбирал сверх конституционных сроков и давал разрешение на изменение конституции? Эти же ментальные голодранцы. Вот он их и поддержит за счёт платёжеспособных.
О. а эти с утра покурили то что надо.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
)))
должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
нуу.. еще целый год.. может все резко измениться же...
20.10.2020 14:39
Итальянец
К сожалению это так - забитый запуганный зомбированный полунеграмотный народ...
20.10.2020 14:43
- гость -
изменится? если кто-то уйдет. Но он же памятник...
нуу.. еще целый год.. может все резко измениться же...
3 ноября уже ясно будет )))
"Либо падишах помрет, либо ишак..."
а вдруг
На выборы никакой надежды. Выборы закончились в нулевых. С тех пор только театральные избиркомовские постановки. На всех уровнях ВЫБОРЫ без ВЫБОРА,
Выборы закончились в нулевых.
1996 год как-бы не в счет )))
20.10.2020 14:58
- гость -
На выборы никакой надежды. Выборы закончились в нулевых. С тех пор только театральные избиркомовские постановки. На всех уровнях ВЫБОРЫ без ВЫБОРА,
Не согласен. Сам работал в избиркомах и честно считал голоса. И видел, ЧТО туда суют граждане. Эта власть свои 50%+1 голос честно набирает на всех выборах. А ЦИК только до красивых среднеазиатских цифр докручивает.
Итальянец
Изменения в портянку были подписаны еще в марте месяце, до голосования. Так что голосование это был цирк для загнивающей гейропы, типа у нас самая что ни на есть дерьмократия.
скорее олигархов своих освободят от комуналки... а для всех остальных взвентят выше крыши...