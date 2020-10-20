В России предложили полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже.

Инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Общероссийский народный фронт, а идею уже поддержали в Госдуме, общественном совете при Минстрое и в "Деловой России".

На данный момент россияне получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в том случае, если она превышает предельно допустимую. В регионах данный показатель составляет от 15 до 22% от общего заработка семьи.

Если новый законопроект примут, то на компенсации затрат может понадобиться около 142 млрд рублей в год из бюджетов всех уровней, пишут "Известия". При этом субсидировать малоимущим будут 100% расходов.