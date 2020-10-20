30 дней бесплатно. "Ростелеком" запустил акцию на видеонаблюдение для бизнеса

"Ростелеком" предлагает среднему и малому бизнесу подключить сервис видеонаблюдения и в течение месяца бесплатно протестировать услугу. Предложение действует до 20 декабря 2020 года для новых клиентов и для тех предприятий, у которых уже подключены услуги "Ростелекома".

Компания спроектирует систему видеонаблюдения, проложит кабель от сетевого оборудования, установит до трех камер и настроит их. После окончания тестового периода предприниматели смогут выкупить камеры или вернуть их обратно, если сервис по каким-то причинам не подойдет.

"Облачное видеонаблюдение становится все более популярным среди предпринимателей. Оно позволяет быть в курсе событий в офисе, производстве или на складе. К тому же записи хранятся в облаке, а значит, доступны для просмотра в удобное время и из любого места, где есть интернет. Кроме того, предложение "Ростелекома" не требует приобретения, монтажа и настройки сложного оборудования: специалисты компании все сделают самостоятельно, быстро и точно в срок", – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

Видеокамеры от "Ростелекома" можно развернуть с любым провайдером интернета и подключить собственные видеокамеры или готовые комплекты IP-камер с широким углом обзора и возможностью съемки в темноте. Управлять сервисом можно в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Дополнительно к услуге "Видеонаблюдение для бизнеса" предприниматели могут подключить модули видеоаналитики, которые помогут проанализировать видеозаписи исходя из конкретных задач заказчика. Например, модуль распознавания лиц может определить пол и возраст клиентов магазина с точностью до 10 лет. Сервис подсчета посетителей выдаст оперативную статистику о количестве за нужный отрезок времени. Модуль контроля присутствия определит время начала и окончания работы сотрудника в заданной области кадра.

Оставить заявку на подключение услуги и рассчитать тарифный план после окончания тестового периода можно на сайте "Ростелекома". Итоговая стоимость будет зависеть от конкретных потребностей компании: числа камер, типа и качества записи, срока хранения видеозаписей, а также способа покупки оборудования.