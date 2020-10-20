В Железнодорожном районе Барнаула завершился ремонт дворов

В Железнодорожном районе Барнаула закончено асфальтирование 13 дворов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Ремонт провели во дворах по адресам: ул. Г. Исакова, № 103, 105,113, 121,127,136, 146, 146А; А. Петрова, 124; Молодежная, 42; Северо-Западная, 41; пр. Коммунаров, 122а; пр. Красноармейский, 131. До полного завершения благоустройства рабочим осталось установить малые архитектурные формы в двух дворах.

Кроме того, до 2 ноября жители города могут проголосовать за общественную территорию, которую нужно включить в план реконструкции на 2021 год.