Связь нового поколения. "Билайн" запустил тарифы для осознанного образа жизни

"Билайн" запускает новый продукт "Связь Z"*, созданный в концепции Zero waste** – безотходного потребления. Оператор создал конструктор бессрочных пакетов интернета, минут и SMS. Это новый подход к потреблению услуг и сервисов в сфере мобильной связи, который поможет выработать привычку осознанных покупок и в других сферах жизни.
"Мы живем в обществе потребления – многие совершают покупки ради покупок, а со временем приобретают все больше лишнего. Но пользователи нового продукта – "Связи Z" – покупают только то, что нужно, и столько, сколько нужно. Наше предложение в концепции Zero waste – это стремление к более осознанному образу жизни, ведь каждый человек влияет на окружающую среду и глобальные процессы, происходящие вокруг", – говорит вице-президент, директор по продукту "Билайн" Максим Свердлов.
Несгораемые пакеты
В новом продукте "Связь Z" пакеты интернета, минут и SMS впервые в "Билайне" стали несгораемыми – их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.
Пользователь "Связи Z" может подобрать для себя подходящий пакет – 10, 30 или 50 Гб, любители долгих разговоров могут подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям – пакет из 100 SMS.
Выбрать можно любое количество пакетов услуг: один, несколько или все сразу в зависимости от необходимости и потребности. Или же не покупать, если они не нужны. Оплата за любой пакет происходит при его подключении.
Безлимитные опции
Для тех, кто хочет использовать любимые сервисы без ограничений, в "Связи Z" предусмотрены безлимитные опции. Их можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда.
Можно выбрать одну из четырех платных опций, чтобы пользоваться любимыми сервисами, не расходуя основной пакет трафика:
- безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам TikTok, Telegram, Instagram, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Viber, WhatsApp;
- безлимитный доступ к YouTube;
- полностью безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами;
- безлимитные звонки на номера "Билайн".
Опции также можно выбрать с учетом потребностей – одну, несколько, все сразу – и сочетать их с пакетами услуг, чтобы собрать свою "Связь Z".
Бонус на старте
При подключении "Связи Z" для клиентов предусмотрено несколько дополнительных бонусов: безлимитный TikTok бесплатно на три месяца и подарки в приложении "Билайн ТВ": подборка блокбастеров, сериалов и познавательного контента в бесплатной подписке "Кино + ТВ".
Это позволит клиентам выбрать все остальные услуги, когда они потребуются.
Цифровое управление
Подключить "Связь Z" можно на сайте или в мобильном приложении "Мой Билайн". Более подробная информация о продукте доступна в мобильном приложении "Мой Билайн", а также на сайте.
* "Связь Z" – "Связь Зет".
** Zero waste – нулевые отходы.
*** "Связь Z" – тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и SMS приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республике Крым и г. Севастополе. Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на три месяца при подключении/переходе на тариф "Связь Z" до 31.12.2020, включенный пакет интернета не расходуется. Организатор акции: ПАО "ВымпелКом". Условия и цены в вашем регионе, доступные услуги, правила акции и прочее – на beeline.ru.
Комментарии
То что предлагает Билин, уже давно, около 3х лет существует у Теле2, в том числе и с привлечением абонентов Билин
Пока теле2 самый выгодный в барнауле.
Проснулись)У Теле 2 давно это тема и она рулит.
Цены только не как в теле2, 10 гигов 350р, 100 мин 100р и т.д.
Прикольно назвали) Типа раньше все тарифы были для неосознанных...