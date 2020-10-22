Связь нового поколения. "Билайн" запустил тарифы для осознанного образа жизни

"Билайн" запускает новый продукт "Связь Z"*, созданный в концепции Zero waste** – безотходного потребления. Оператор создал конструктор бессрочных пакетов интернета, минут и SMS. Это новый подход к потреблению услуг и сервисов в сфере мобильной связи, который поможет выработать привычку осознанных покупок и в других сферах жизни.

"Мы живем в обществе потребления – многие совершают покупки ради покупок, а со временем приобретают все больше лишнего. Но пользователи нового продукта – "Связи Z" – покупают только то, что нужно, и столько, сколько нужно. Наше предложение в концепции Zero waste – это стремление к более осознанному образу жизни, ведь каждый человек влияет на окружающую среду и глобальные процессы, происходящие вокруг", – говорит вице-президент, директор по продукту "Билайн" Максим Свердлов.

Несгораемые пакеты

В новом продукте "Связь Z" пакеты интернета, минут и SMS впервые в "Билайне" стали несгораемыми – их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

Пользователь "Связи Z" может подобрать для себя подходящий пакет – 10, 30 или 50 Гб, любители долгих разговоров могут подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям – пакет из 100 SMS.

Выбрать можно любое количество пакетов услуг: один, несколько или все сразу в зависимости от необходимости и потребности. Или же не покупать, если они не нужны. Оплата за любой пакет происходит при его подключении.

Безлимитные опции

Для тех, кто хочет использовать любимые сервисы без ограничений, в "Связи Z" предусмотрены безлимитные опции. Их можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда.

Можно выбрать одну из четырех платных опций, чтобы пользоваться любимыми сервисами, не расходуя основной пакет трафика:

безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам TikTok, Telegram, Instagram, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Viber, WhatsApp;

безлимитный доступ к YouTube;

полностью безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами;

безлимитные звонки на номера "Билайн".

Опции также можно выбрать с учетом потребностей – одну, несколько, все сразу – и сочетать их с пакетами услуг, чтобы собрать свою "Связь Z".

Бонус на старте

При подключении "Связи Z" для клиентов предусмотрено несколько дополнительных бонусов: безлимитный TikTok бесплатно на три месяца и подарки в приложении "Билайн ТВ": подборка блокбастеров, сериалов и познавательного контента в бесплатной подписке "Кино + ТВ".

Это позволит клиентам выбрать все остальные услуги, когда они потребуются.

Цифровое управление

Подключить "Связь Z" можно на сайте или в мобильном приложении "Мой Билайн". Более подробная информация о продукте доступна в мобильном приложении "Мой Билайн", а также на сайте.

* "Связь Z" – "Связь Зет".

** Zero waste – нулевые отходы.

*** "Связь Z" – тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и SMS приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республике Крым и г. Севастополе. Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на три месяца при подключении/переходе на тариф "Связь Z" до 31.12.2020, включенный пакет интернета не расходуется. Организатор акции: ПАО "ВымпелКом". Условия и цены в вашем регионе, доступные услуги, правила акции и прочее – на beeline.ru.