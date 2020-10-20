Съемочная группа Первого канала оценила осенний отдых в Белокурихе

С 15 октября в России открыли продажи туров в рамках программы кешбэка. Она направлена на расширение возможностей для отдыха в России в осенне-зимний период, пишет официальный сайт Алтайского края.

Съемочная группа Первого канала побывала в Белокурихе и узнала, что предлагают гостям осенью на Алтае.

"Октябрь в горах – возможность спокойно отдохнуть и сэкономить. Программа кешбэка за путешествия по стране действует во всех регионах. Вернуть можно 20% (до 20 тысяч рублей) как за тур, так и за самостоятельную поездку сроком от трех дней", – говорится в сюжете.

В рамках программы кешбэка представлено более 100 предложений.