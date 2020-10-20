Количество бюджетных мест в вузах Алтайского края увеличится на 1,5 тысячи

В Алтайском крае планируют создать еще полторы тысячи бюджетных мест вузах. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Решение принято в связи с ранее направленным обращением губернатора в Минобрнауки Российской Федерации. По предварительным данным, в 2022-2023 году число бюджетных мест на первый курс бакалавриата увеличится на 17%, а в магистратуру по некоторым направлениям – на 30%. Больше всего мест ожидается по направлениям IT-сферы, архитектуры, лечебного дела, в сферах образовательных и педагогических наук.

По словам главы Минобрнауки края Максима Костенко, это еще не весь резерв бюджетных мест, которые могут быть выделены региону в будущем. "Мы подготовим письмо на имя министра образования страны, чтобы выделили еще дополнительные места и таким образом дали возможность нашим ребятам поступать в вузы Алтайского края", – заявил Костенко.