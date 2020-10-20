Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

20 октября в возрасте 93 лет умерла советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева.

Информацию подтвердили в официальном Instagram-аккаунте кинокомпании Федора Бондарчука. Причина смерти пока неизвестна.

Скобцева родилась в Туле в 1927 году. Окончила Школу-студию МХАТ. В кино артистка дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича "Отелло" в роли Дездемоны. В 1956 году картина приняла участие в основной программе Каннского кинофестиваля и получила приз за лучшую режиссуру, а сама Скобцева – звание "Мисс шарм Каннского кинофестиваля".

Всего артистка снялась более чем в 60 фильмах, в том числе "Война и мир", "Тихий Дон", "Они сражались за Родину" и других.