Правительство выделило 904 млн рублей на соцдоплаты пенсионерам

Правительство России направит регионам почти 904 млн рублей на дополнительные социальные выплаты пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Более 903 миллионов рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – сообщили в кабмине.

Средства получат Республика Коми, ХМАО, ЕАО, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская, Смоленская области и Санкт-Петербург. Алтайский край в число этих регионов не попал.

Расходы на эти цели софинансируются из федерального бюджета.