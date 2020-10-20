Ученые рассказали, что жир помогает бороться с инфекциями

Несмотря на то, что жир считают врагом для организма, ученые нашли в нем и полезные свойства. Так, специалисты из Университетов Квинсленда и Барселоны установили, что жировая ткань способствует борьбе с инфекциями.

"Раньше считалось, что бактерии просто используют липидные капли для питания, но мы обнаружили, что эти жировые капли участвуют в битве между патогенами и нашими клетками. Жир является частью арсенала клетки: клетки производят токсичные белки, упаковывают их в липидные капли, а затем стреляют ими в злоумышленников", – рассказал автор исследования.

Также липидные капли способны создавать защитный барьер, который сдерживает инфекции, пишет evo-rus.com.