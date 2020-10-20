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Новости

Ученые рассказали, что жир помогает бороться с инфекциями

, ИА "Амител"
Бактерии используют жировую ткань
Фото: ppt-online.ru

Фото: ppt-online.ru

Несмотря на то, что жир считают врагом для организма, ученые нашли в нем и полезные свойства. Так, специалисты из Университетов Квинсленда и Барселоны установили, что жировая ткань способствует борьбе с инфекциями. 

"Раньше считалось, что бактерии просто используют липидные капли для питания, но мы обнаружили, что эти жировые капли участвуют в битве между патогенами и нашими клетками. Жир является частью арсенала клетки: клетки производят токсичные белки, упаковывают их в липидные капли, а затем стреляют ими в злоумышленников", – рассказал автор исследования. 

Также липидные капли способны создавать защитный барьер, который сдерживает инфекции, пишет evo-rus.com

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.10.2020 17:27
- гость -

Сало самогон...

20.10.2020 19:14
- гость -

Не даром в народе говорят : " Пока толстый сохнет - худой сдохнет "

20.10.2020 19:15
- гость -

Упс, а я тут худеть собрался))

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