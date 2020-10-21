Дышите и не беспокойтесь. В чем отличие рециркулятора от обычной кварцевой лампы

Бактерицидные рециркуляторы – это удобная и безопасная замена кварцеванию. Их можно установить дома или в офисе, в административном здании или магазине, в ресторане или на производстве. Главное преимущество рециркуляторов в том, что их можно использовать в присутствии людей. При этом они так же надежно обеззараживают воздух от вирусов и бактерий, делая его безопасным для сотрудников и клиентов, и отвечают всем требованиям Роспотребнадзора.
В чем отличие от обычного кварца?
- безопасное обеззараживание без озона;
- высокая производительность;
- простота в использовании и установке;
- соответствие СанПиН;
- эффективность в любом помещении.
В Барнауле надежные и эффективные обеззараживатели воздуха продают в компании "Глобалтэк". Здесь представлен модельный ряд рециркуляторов Vakio ReFlash для разных помещений. В комплекте можно приобрести передвижную платформу за 2 700 рублей.
Рециркулятор ReFlash Home
Производительность – 60 куб.м;
эффективен до 30 кв.м;
одна УФ-лампа.
Цена: 10 900 рублей.
Рециркулятор ReFlash 60
Производительность – 60 куб.м;
эффективен до 30 кв.м;
две УФ-лампы.
Цена: 14 900 рублей.
Рециркулятор ReFlash 120
Производительность – 120 куб.м;
эффективен до 60 кв м;
четыре УФ-лампы.
Цена: 19 900 рублей.
"Глобалтэк"
Адрес: пр. Ленина 3, ТЦ "7 континент"
Вход № 2, 2 этаж
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