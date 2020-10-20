Новым замглавы Бийска по ЖКХ стал Александр Лебедев

Место заместителя главы Бийска по вопросам ЖКХ, с которого 5 октября ушел Олег Гузеев, занял 60-летний Александр Лебедев.

Лебедев переехал в Бийск из Новоалтайска, где занимал руководящие должности в МЭС. При этом Лебедев состоял в списке граждан, включенных в резерв управленческих кадров Новоалтайска как управленец по вопросам ЖКХ, пишет "Бийский рабочий".

Напомним, что об отставке Олега Гузеева стало известно 5 октября. Чиновник координировал деятельность сразу нескольких направлений – энергетики, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства, проработав на должности более двух лет. До этого Гузеев занимал пост в Бийской городской думе.

Вероятно, увольнение Гузеева связано с провалом реализации федерального проекта "Городская среда". Томский подрядчик, выигравший конкурс, не закончил работы к оговоренному сроку, и большинство дворов так и остались на первом этапе обустройства.

По условиям участия в программе, если муниципалитету не удается реализовать обещанное, то ему придется вернуть деньги.