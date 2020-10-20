В обесточенном сибирском регионе восстановили подачу электричества

"Россети" полностью восстановили электроснабжение в Республике Тыва после аварийного отключения.

Как пояснили в пресс-службе компании, в 08:12 по мск защитной автоматикой отключило одну из линий 220 кВ. На восстановление подачи через резервные пути у энергетиков ушло чуть больше часа.

Ранее amic.ru сообщал, Республика Тыва полностью осталась без электричества из-за аварийного отключения. Как рассказал глава региона Шолбан Кара-Оол, специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика – аварийное отключение.

Чиновник уточнил, что в большинстве больниц и на теплоцентралях начали свою работу запасные дизельные станции.