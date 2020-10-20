Стала известна дата прощания с психологом Алексеем Капрановым

Прощание с психологом Алексеем Капрановым состоится 22 октября. Об этом его близкие рассказали на страницах в социальных сетях.

Церемония прощания пройдет с 10 до 12 утра по адресу Молодежная, 29а. После этого психолога похоронят на Власихинском кладбище.

Напомним, что Алексей Капранов умер утром 17 октября. По информации знакомых, он страдал от сахарного диабета и незадолго до смерти заразился коронавирусом. Сам Алексей незадолго до своей смерти писал, что испытывает недомогание.

"Немного разболелся, лежу с температурой. До следующей недели постараюсь оклематься", – писал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".