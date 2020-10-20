Более 500 млн рублей выделили на питание школьников в Алтайском крае в 2020 году

Более 500 млн рублей направили в систему школьного питания в Алтайском крае в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

"110 миллионов рублей впервые в истории направлено на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 70 миллионов только краевого бюджета направлено на компенсацию стоимости обедов для детей из малообеспеченных и многодетных семей, более 125 миллионов направлено на реализацию программы здорового питания для школьников начальных классов в соответствии с поручениями президента России", – подчеркнул министр образования региона Максим Костенко.

Таким образом, 1081 школа, которые начали работу в 2020 году, реализуют программу питания. 210 миллионов направили на подготовку инфраструктуры школ – муниципальных и малокомплектных в труднодоступных населенных пунктах, на организацию и ремонт пищеблоков.