Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Михаилу Ефремову

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову на 22 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судебное заседание отложено на 22 октября, на 11.00", — решила судебная коллегия.

Отмечается, что это решение было принято для того, чтобы дать сторонам время для подготовки к допросу специалиста, которого пригласили со стороны защиты. По словам адвокатов, он готов пояснить, был ли погибший Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

Ранее amic.ru писал о том, что прокуратура Москвы выступает против смягчения приговора Михаилу Ефремову. За смертельное ДТП он получил восемь лет колонии.