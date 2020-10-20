Лукашенко заявил о смене тактики в борьбе с протестующими

Александр Лукашенко завил, что силовики поменяли свою тактику в борьбе с протестующими. По его словам, каждого можно найти в спокойном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Белта".

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику... Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", — сказал Лукашенко.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа и продолжаются по сей день.