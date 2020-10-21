Павел Воля встал на колени перед женой после скандала с эскортницей

Шоумен Павел Воля встал на колени и подарил огромный букет своей супруге Ляйсан Утяшевой. Пользователи Сети решили, что так он извиняется за скандал с эскортницей.

Видеоролик, кадр из которого опубликовали в Telegram-канале "Только никому", сняли на шоу Утяшевой. После окончания представления Воля выбежал на сцену, подарил жене букет, они поцеловались и ушли за кулисы.

Версию пользователей Сети опровергают знакомые супружеской пары. Так, Гарик Мартиросян рассказал, что фото, которое опубликовала 16-летняя девушка, которая якобы проводила время с Павлом Волей, является фейком и создано, чтобы подставить его.