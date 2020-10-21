Ученые проанализировали сердцебиение зрителей 50 самых популярных фильмов ужасов по версии нескольких сайтов и пришли к выводу, что самым страшным из них является "Синистер". Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование Broadbandchoices.

Картина 2012 года заставила сердца участников эксперимента биться со скоростью 89 ударов в минуту, что на 32% больше среднего показателя за все исследование. Почти таким же страшным оказался "Астрал". Некоторые моменты фильма заставляли пульс зрителей подниматься до 133 ударов в минуту.

Третье место занял еще один фильм от режиссера "Астрала" – "Заклятие".