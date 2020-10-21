Ученые проанализировали сердцебиение зрителей 50 самых популярных фильмов ужасов по версии нескольких сайтов и пришли к выводу, что самым страшным из них является "Синистер". Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование Broadbandchoices.
Картина 2012 года заставила сердца участников эксперимента биться со скоростью 89 ударов в минуту, что на 32% больше среднего показателя за все исследование. Почти таким же страшным оказался "Астрал". Некоторые моменты фильма заставляли пульс зрителей подниматься до 133 ударов в минуту.
Третье место занял еще один фильм от режиссера "Астрала" – "Заклятие".
Комментарии
По вотсапу гуляет ролик из алтайкрайского переполненного морга пострашнее будет
Астрал вообще детская сказка, не смог даже до середины досмотреть, очень скучный фильм и совершенно не страшный, синистер досмотрел до конца, но страшного тоже ничего не увидел.
в детстве очень страшным казался Кошмар на улице вязов, пересмотрел недавно - хохотал, чуть живот не надорвал
Все относительно, кто то от Лабиринт фавна заикается, а кто то засыпает на пол фильма от Астрала.
В моем детстве всем страшилкам была страшилка "Вий".
21.10.2020 08:58
- гость -
Да это самый жуткий фильм всех времен и народов.На втором месте вышедший чуть попозже японский "Легенда о динозавре" и их же анимационная страшилка "Корабль-призрак".Жють!
Самый крутой это "Сияние"
"Корабль-призрак".Жють!
О.. знаю что сегодня посмотреть..обожаю этот фильм