Новые мемориальные доски установили на нескольких улицах Барнаула

Новые мемориальные доски появились на улицах Ивкина, Чайкиной, Конева и Ляпидевского в Барнауле. Все они названы в честь Героев Советского Союза.

"Мы должны знать историю тех мест, в которых родились и живем. На улицах Центрального района установлено более 80 памятных досок о выдающихся людях, также на территории более 200 памятников культурного наследия и захоронения людей, которые внесли огромный вклад в развитие и становление столицы Алтайского края", — отметил глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Так, мемориальную доску Елизаветы Чайкиной разместили на доме №2, еще одну — на улице имени Ивана Ивкина на станции Ползуново, пишет пресс-служба мэрии.