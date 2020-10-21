В Минобороны ответили на предложение сократить численность военнослужащих

В Министерстве обороны сочли недопустимым предложение Минфина о сокращении численности состава Вооруженных сил России.

"В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства", – сказано в заявлении министерства, опубликованном в газете "Красная звезда".

Как отметили в Минобороны, на данный момент сформирована устойчивая система комплектования ВС, которая сбалансирована по числу должностей. Предложение Минфина не имеет экономического эффекта, поскольку средства на денежное довольствие выделяются на реальную численность. Кроме того, реализация мер ухудшит благополучие и социальный статус военнослужащих.

Как ранее сообщил amic.ru, Минфин подготовил проект реформы вооруженных сил с предложением по оптимизации расходов. Одна из инициатив ведомства – сокращение штатного числа военнослужащих на 10%. При этом речь может идти о ликвидации около ста тысяч должностей.