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Новости

В Минобороны ответили на предложение сократить численность военнослужащих

, ИА "Амител"
Ведомство уже отправило письмо со своей позицией в Совет безопасности
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Министерстве обороны сочли недопустимым предложение Минфина о сокращении численности состава Вооруженных сил России.

"В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства", – сказано в заявлении министерства, опубликованном в газете "Красная звезда".

Как отметили в Минобороны, на данный момент сформирована устойчивая система комплектования ВС, которая сбалансирована по числу должностей. Предложение Минфина не имеет экономического эффекта, поскольку средства на денежное довольствие выделяются на реальную численность. Кроме того, реализация мер ухудшит благополучие и социальный статус военнослужащих.

Как ранее сообщил amic.ru, Минфин подготовил проект реформы вооруженных сил с предложением по оптимизации расходов. Одна из инициатив ведомства – сокращение штатного числа военнослужащих на 10%. При этом речь может идти о ликвидации около ста тысяч должностей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.10.2020 06:54
- гость -

Естественно, что бездельники против сокращения бездельников.

21.10.2020 07:05
- гость -

Одни генералы.

21.10.2020 07:06
- гость -

Лучше на 50% сократить чиновников

21.10.2020 07:20
- гость -

Решение очень даже правильное. Нет смысла держать дармоедов. Рассудите логически. Если на Россию нападёт НАТО или Китай, то существующая армия слишком слаба и будет совсем бесполезна. Если на Россию нападёт Украина, то существующая армия слишком велика.

21.10.2020 07:25
Медведь-шатун

Спортсменов можно и убрать, да около них много дармоедов.....

21.10.2020 07:38
CALIBR

21.10.2020 07:20
- гость -
++++++++++++++
Провоцируешь ?
Речь идёт о сокращении штатного расписания ( должностей ), пушечное мясо без изменений - ни количественно, ни качественно.
Другое дело, что у Минфина подгорает - денег нет, но приказано держаться. Покуситься на "священную корову" наших скрепов - это всего лишь пробный шар. Уверен - не докатится. Деньги будут брать с народа через сокращение расходов на электорат, повышения налогов существующих и введение новых.

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