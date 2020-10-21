Кинокомпания Universal намерена закончить основную часть франшизы "Форсаж" на 11-м фильме.

Как сообщает Deadline, съемками двух последних частей займется режиссер Джастин Лин, который ранее снял пять фильмов киносериала. Вероятно, именно эти две картины завершат историю Доминика Торетто, роль которого играет Вин Дизель.

Однако на этом франшиза не закончится. После основной сюжетной линии у компании есть планы на спин-оффы и сериалы по "Форсажу".

В начале октября сообщалось, что релиз "Форсаж 9" перенесли с апреля на конец мая 2021 года. Тогда же новую дату выхода получил 25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать".