Охотник случайно подстрелил приятеля в Алтайском крае

В Мамонтовском районе полицейские задержали охотника, который ранил своего товарища. 53-летний мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями спины, бедер и ягодиц.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, трое приятелей охотились на дикую утку в районе села Черная Курья. Когда стемнело, они разошлись по местам стрельбы.
"В результате один из мужчин произвел выстрел, как он считал, по утке, сидевшей на воде. Услышав крик, подозреваемый понял, что попал не в утку, а в своего напарника по охоте", – рассказали в полиции.
Полицейские проводят проверку. После судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью, будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Нечего вообще охотится. Это пережиток прошлого. 21 век, а современные люди все охотятся как первобытные.
Фигасе, силуэт утки и силуэт человека на воде очень отличаются. Мож он намеренно стрелял, чтоб потом сказать, что случайно пристрелил? С первого раза не получилось, а второй выстрел за случайность не выдашь. Ну или дураки оба, что места не распределили и в сторону друг друга стреляли.
А кто-то тут удивлялся, как же охотники краснокнижного лебедя случайно подстрелили.
Пить меньше надо.
Подранок пусть радуется что не на кабана с карабином ходили.
Нажруцца, а потом шмаляют друг по дружке)
На открытие давно перестали ездить, канонада стоит аж шуба заворачивается, палят во все стороны. Естественно в состоянии полнейшей синевы.
21.10.2020 10:49
- гость -
Да кто ж тебе на охоте пить то будет?Перед охотой выпили конечно...А они ж не знали, что на охоту пойдут.)
-Господи помилуй! Кто-нибудь пострадал?
-Нет, мэм. Убило негра.
-Ну, это вам повезло; а то бывает, что и ранит кого-нибудь...(с)
мстя жестока, вчера ты утку а оно в ответку бац
Утки со смеху не подохли?
Услышав крик, подозреваемый понял, что попал не в утку
Какой сообразительный попался!
21.10.2020 11:18
- гость -
Хорошо что не выстрелил второй раз, что бы точно убедиться, что это не утка!
Если хочется пострелять - можно записаться в тир. А желание пострелять и при этом кого то убить - это нужно к психиатру.
21.10.2020 11:24
- гость -
Много тиров знаете где пострелять можно например на километр?
Мясной, и в кого ты собрался стрелять за километр?
21.10.2020 11:30
месный
Какой тебе километр? Какой пострелять? Разве камень разрешить кинуть...