Охотник случайно подстрелил приятеля в Алтайском крае

В Мамонтовском районе полицейские задержали охотника, который ранил своего товарища. 53-летний мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями спины, бедер и ягодиц.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, трое приятелей охотились на дикую утку в районе села Черная Курья. Когда стемнело, они разошлись по местам стрельбы.

"В результате один из мужчин произвел выстрел, как он считал, по утке, сидевшей на воде. Услышав крик, подозреваемый понял, что попал не в утку, а в своего напарника по охоте", – рассказали в полиции.

Полицейские проводят проверку. После судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью, будет принято процессуальное решение.