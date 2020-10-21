Россияне озвучили основные проблемы городов и деревень

Проблемы с трудоустройством, нехватка социальных сервисов и проблемы с экономикой оказались самыми раздражающими факторами в российских селах и городах. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ, в котором поучаствовали 1600 человек.

Топ главных проблем возглавил рынок труда в стране – этот вариант ответа выбрал 41% респондентов. Однако во многом этот показатель зависит от размеров населенного пункта. Например, в Москве и Санкт-Петербурге найти работу не могут 17% опрошенных, в городах-миллионниках – 38%, а в селах с этим столкнулся каждый второй (51%).

Почти треть опрошенных (31%) самым раздражающим фактором назвали нехватку больниц, детсадов и прочих социальных объектов. Как и в случае с трудоустройством, большую роль здесь сыграло место жительства. Так, в Москве и Петербурге эту проблему упомянул каждый пятый (19%), в городах с населением свыше 500 тысяч человек – 41% респондентов, а в селах – 34%.

Упадок местной экономики стал третьей главной проблемой, которой недоволен 31% россиян. В столичных городах на это пожаловались 27% участников опроса, в городах-миллионниках – 39% жителей, в селах – 31%.

Добавим, что другими раздражающими факторами респонденты также назвали плохое состояние городской инфраструктуры, экологию и отсутствие перспектив для себя и членов семьи.