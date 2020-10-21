Фото Ирины Шейк без одежды попало на обложку глянца

Известная российская модель Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки известного журнала о моде Vogue.

Снимок опубликовали в Instagram чешского отделения издания. На фото девушка предстала на фоне живой изгороди, расположившись на гигантской каменной вазе.

Шейк мастерски прикрыла наиболее интимные места. Подписчики положительно оценили образ модели, сравнив ее с "богиней на пьедестале".

В описании уточнили, что фотография сделана в резиденции модного дома Versace в Милане фотографами Лукой и Алессандро Морелли, которые приходятся друг другу братьями.

Как ранее писал amic.ru, в конце сентября Шейк порадовала своих поклонников новыми сногсшибательными фотографиями. Так, на одном из снимков она продемонстрировала необычный наряд, где бикини становится продолжением платья.

Правда, бикини настолько маленькое, что оно не в состоянии полностью прикрыть достоинства фигуры Шейк.