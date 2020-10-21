Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
"Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию", – написал он в Telegram в среду, 21 октября.
Напомним, что Дмитрий Смирнов заболел коронавирусом в начале мая. Позднее сообщалось, что состояние священнослужителя ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. Причиной осложнений могла стать как ранее перенесенная операция, так и его возраст. Тем не менее вскоре священник выздоровел. По предварительным данным, у Смирнова было заболевание головного мозга.
Комментарии
К чему эта история про короновирус, если умер человек от другого?
Прикиньте попадает он в царство небесное. А там восьмирукий Шива, и ни каких апостолов тебе
Сдается мне, при встрече с начальством сего персонажа ждет немало сюрпризов...
Выступая на телеканале «Спас», он рассказывал, что ВИЧ на самом деле не существует
Димитрий Смирнов считает возможным противостоять попыткам ювенальных технологий изъятия детей из семьи с помощью оружия. По его мнению, применение оружия — незаконный способ защитить семью, но вполне оправданный, если «нападают на самое святое».
В октябре 2014 года Димитрий Смирнов предложил запретить доступ к Интернету и компьютерным играм лицам до 21 года
В случае с этим протоиереем, про заболевание мозга версия вполне рабочая.
В интервью изданию «Lenta.ru», опубликованному 11 июня 2015 года, Смирнов, доказывая, что настоящих атеистов в России немного, сказал, что «последовательный атеист должен покончить самоубийством. Потому что нет смысла „жить, учиться и бороться“, если после смерти только лопух вырастет. Уж лучше сразу в гроб. Но этого же нет? Значит, атеисты это не настоящие. Боятся чего-то»
4 июля 2015 года организовал группу православных активистов (более 100 человек), которые ворвались на место празднования 20-летия радиостанции «Серебряный дождь» и, сломав на входе металлоискатели и растолкав по пути несколько человек, прервали концерт, зайдя на сцену и выключая аппаратуру. Сам Смирнов повалил ведущего концерта Михаила Козырева, пытавшегося остановить священника. Активисты объясняли свои действия тем, что «музыка мешает молиться» в храме, находящемся примерно в километре отсюда. После прихода полиции группа удалилась. «Серебряный дождь» попросил прокуратуру проверить действия протоиерея Димитрия Смирнова и его сторонников
а представьте что никуда он не попадет потому что ничего нет- вот разочаруется -то
Димитрий Смирнов оправдывает убийство еретиков во времена преподобного Иосифа Волоцкого, считая, что они угрожали существованию государства, и что еретики действуют всегда очень подло
"Я за свою деятельность пастырскую пока еще не купил себе ни одной машины. Зачем мне покупать? Мне мой народ дарит. Какую подарят — на такой и езжу».
Орденов полная грудь, казаки позавидуют.
good night sweet prince
Ну умер и умер
а представьте что никуда он не попадет потому что ничего нет- вот разочаруется -то
Всё лучше чем в раскалённый котёл с маслом.
вот еще на таких масло тратить
21.10.2020 12:56
- гость -
Не так.
"Ну, умер и умер." ©
21.10.2020 12:37
- гость -
Он прав, просто большинство не атеистов а агностиков
Начальство вызвало..
21.10.2020 13:02
- гость -
Ага, стекловаты хватит?
Жалко, классный он был. Посмотрите передачи с его участием, интересно.
Думал абориген и месной будут от радости танцевать на костях, а они сегодня какие то приглушенные. К дождю что ли?
Земля... стекловатой....
21.10.2020 14:07
- гость -
Значит не твоё это...думать.
Жаль, мог бы еще многим помочь