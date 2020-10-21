Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

"Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию", – написал он в Telegram в среду, 21 октября.

Напомним, что Дмитрий Смирнов заболел коронавирусом в начале мая. Позднее сообщалось, что состояние священнослужителя ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. Причиной осложнений могла стать как ранее перенесенная операция, так и его возраст. Тем не менее вскоре священник выздоровел. По предварительным данным, у Смирнова было заболевание головного мозга.