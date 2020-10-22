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Пять правил погашения микрозайма: как не допустить просрочек и задолженностей

, ИА "Амител"
Эксперты разобрали самые распространенные ошибки заемщиков

При оформлении микрозайма нужно учесть все нюансы, чтобы не остаться вечным должником. Например, после выплаты долга клиент может обнаружить, что по-прежнему числится в заемщиках. Это может произойти по разным причинам, в том числе из-за ошибки самого клиента. Эксперты финансовой группы "Содействие" рассказали, что нужно учесть, чтобы не оказаться в сложной ситуации.

Учитывайте сроки зачисления денег

Даже если вы платите вовремя, деньги могут прийти с задержкой: например, если вы совершили платеж в выходной день. Поэтому заранее рассчитайте сроки внесения средств.

Помните о комиссии

У клиента есть несколько способов перевода средств. По некоторым из них могут взимать комиссию. Если вы перечисляете только сумму долга и не учитываете размер комиссии, то кредитор получает не всю сумму. В результате заем остается открытым и на сумму долга начисляется процент. Не до конца погашенная задолженность – частая ошибка заемщиков.

Сохраняйте чек

Храните все документы об оплате как страховку на случай, если платеж не зафиксируют. Это может быть обычный или электронный чек, а также SMS с подтверждением оплаты, если вы совершали перевод онлайн через личный кабинет или с карты.

Выясните, почему возникла задолженность

Все сведения о погашении микрозаймов хранятся в электронном виде. Сбой программы или системы может повлечь ошибки с фиксацией платежа. Данные не поступают по назначению, в результате чего в базе хранится неправильная информация. 

Паниковать в этом случае не надо – для начала постарайтесь выяснить, по какой причине у вас осталась задолженность. Если поступили ошибочные данные, нужно будет написать заявление. В течение месяца заявку рассмотрят и примут меры по устранению ошибки.

Нельзя исключать и человеческий фактор. Иногда заемщики сами путают сведения или неверно указывают данные. Поэтому, чтобы убедиться, что микрозаем погашен, обратитесь к представителям МФО и попросите подтвердить закрытие долга. Лучше потратить время на проверку статуса платежа, чем потом исправлять испорченную кредитную историю.

Тщательно выбирайте МФО

Иногда нелегальные кредиторы выдают себя за микрофинансовые организации. Они могут обманом заставить заемщика подписать договор с огромным процентом под залог имущества. Поэтому прежде чем подписывать договор обязательно проверьте, есть ли эта организация в реестре Банка России. 

Кстати, легальные и надежные МФО сегодня предлагают достаточно выгодные варианты займов. Например, для автовладельцев оптимальным будет заем под залог ПТС. Помимо выгодной процентной ставки и возможности быстро получить до 500 тысяч рублей наличными, такой вариант кредитования удобен тем, что машина остается у собственника.

В Барнауле взять заем можно в финансовой группе "Содействие"*. Сотрудники компании помогут получить деньги в день обращения и оформят все документы в течение часа. 

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

Офис финансовой группы "Содействие":
Адрес: ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)
Тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00 
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*ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на октябрь 2020 года.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.10.2020 14:12
- гость -

Смотреть не могу на эти ларьки микрозаймов и фруктов уродующие город!

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