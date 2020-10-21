Спасатели рассказали, как безопасно делать селфи

Не нужно рисковать жизнью или здоровьем ради красивой картинки при создании селфи. В этом случае следует придерживаться определенных правил, пишет пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

"Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением. Не держите в руках объекты, представляющие опасность, такие, как острые предметы и оружие, работающие электроприборы, строительные инструменты, источники открытого огня", – говорят спасатели.

Также при создании фотографий на высоте нужно помнить о равновесии и опираться на надежно закрепленные объекты и конструкции. В противном случае легко можно сорваться в обрыв или упасть, например, в воду.

Кроме того, большой опасности себя подвергают любители селфи на высокой скорости, параллельно управляя автомобилем. Зачастую это приводит к нарушению правил дорожного движения и печальным последствиям не только для фотографа, но и для других людей.

Напомним, 20 октября с дамбы Новосибирской ГЭС во время фотосессии упали три человека. Спасатели вытащили из воды девушку, она находится в больнице. Один из мужчин выбрался на берег самостоятельно, другого не могут найти до сих пор.