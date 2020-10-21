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Программу АлтГТУ "Цифровой университет" поддержали в Минобрнауки России

, ИА "Амител"
На реализацию из федерального бюджета выделят около 23 миллионов рублей

Минобрнауки России выделит на программу АлтГТУ "Цифровой университет" около 23 млн рублей из федерального бюджета. Деньги потратят на улучшение инфраструктуры, внедрение цифровых продуктов и услуг и кадровое развитие. 

Всего государственную субсидию получат 44 университета страны. "Политех" – единственный вуз Алтайского края, который удостоился финансирования на цифровизацию университета. По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, создание и внедрение единой корпоративной информационной системы в АлтГТУ – одна из основных задач программы развития вуза на ближайшие пять лет.

"Цифровизация образовательной деятельности предусматривает создание электронных курсов и виртуальных лабораторий. Сейчас мы формируем корпоративную информационную систему, которая объединит работу с абитуриентами, студентами, выпускниками и работодателями. Цифровые сервисы также помогут управлять образовательной и научно-исследовательской деятельностью, кадрами, документооборотом, безопасностью, финансами и материально-технической базой университета", – отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков

Напомним, что АлтГТУ готовит специалистов для сферы машиностроения, энергетики, строительных организаций, предприятий пищевой и химической промышленности, сельского хозяйства и медицинских учреждений. Технический университет входит в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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