Программу АлтГТУ "Цифровой университет" поддержали в Минобрнауки России

Минобрнауки России выделит на программу АлтГТУ "Цифровой университет" около 23 млн рублей из федерального бюджета. Деньги потратят на улучшение инфраструктуры, внедрение цифровых продуктов и услуг и кадровое развитие.

Всего государственную субсидию получат 44 университета страны. "Политех" – единственный вуз Алтайского края, который удостоился финансирования на цифровизацию университета. По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, создание и внедрение единой корпоративной информационной системы в АлтГТУ – одна из основных задач программы развития вуза на ближайшие пять лет.

"Цифровизация образовательной деятельности предусматривает создание электронных курсов и виртуальных лабораторий. Сейчас мы формируем корпоративную информационную систему, которая объединит работу с абитуриентами, студентами, выпускниками и работодателями. Цифровые сервисы также помогут управлять образовательной и научно-исследовательской деятельностью, кадрами, документооборотом, безопасностью, финансами и материально-технической базой университета", – отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Напомним, что АлтГТУ готовит специалистов для сферы машиностроения, энергетики, строительных организаций, предприятий пищевой и химической промышленности, сельского хозяйства и медицинских учреждений. Технический университет входит в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT.