За прошедшие сутки из-за коронавируса в России умерло 317 человек, сообщил федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19. Этот показатель стал рекордным для страны с начала пандемии.

Всего в России зафиксировали 24 952 летальных случая. За минувшие сутки число заболевших выросло на 15 700 человек – до 1 447 335.

Наибольший прирост отмечается в Москве (+4389 человек), Санкт-Петербурге (+684) и Московской области (+466). По данным сводки, Алтайский край (+205) на сегодня в федеральном рейтинге занимает 13-е место.

Выздоровели за весь период в стране 1 096 560 человек. За сутки из медучреждений выписали еще 10 952 пациента.