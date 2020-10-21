Швейцария может провести референдум о выплате каждому гражданину 7 тыс. евро

Федеральная канцелярия Швейцарии рассказала об инициативе выплатить каждому гражданину страны, включая детей, по 7,5 тыс. швейцарских франков (около 7 тыс. евро). Если до 22 апреля 2022 года идею поддержат 100 тысяч человек, то ее вынесут на референдум. Если референдум признают состоявшимся, то деньги выплатят не позднее чем через год после голосования.

Как пишет Meduza, с предложением выступили семеро жителей кантона Санкт-Галлен. Они настаивают на том, что государство должно выплатить так называемые "вертолетные деньги". Это позволит снизить стоимость национальной валюты.

Добавим, что это уже не первая подобная инициатива в стране. Так, в 2016 году на референдум выносили инициативу безусловного дохода. Она подразумевала ежемесячную выплату 2,5 тыс. швейцарских франков каждому гражданину – вне зависимости, работает он или нет. Однако тогда большинство жителей страны проголосовали против такого закона.