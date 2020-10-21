Швейцария может провести референдум о выплате каждому гражданину 7 тыс. евро

Федеральная канцелярия Швейцарии рассказала об инициативе выплатить каждому гражданину страны, включая детей, по 7,5 тыс. швейцарских франков (около 7 тыс. евро). Если до 22 апреля 2022 года идею поддержат 100 тысяч человек, то ее вынесут на референдум. Если референдум признают состоявшимся, то деньги выплатят не позднее чем через год после голосования.
Как пишет Meduza, с предложением выступили семеро жителей кантона Санкт-Галлен. Они настаивают на том, что государство должно выплатить так называемые "вертолетные деньги". Это позволит снизить стоимость национальной валюты.
Добавим, что это уже не первая подобная инициатива в стране. Так, в 2016 году на референдум выносили инициативу безусловного дохода. Она подразумевала ежемесячную выплату 2,5 тыс. швейцарских франков каждому гражданину – вне зависимости, работает он или нет. Однако тогда большинство жителей страны проголосовали против такого закона.
Комментарии
Как стать срочно гражданином? А то прописан в Барнауле. 7 тр платят только на работе. Помогите советами!
расскажу как за 1,5 млн зелени
Крымнаш
а можно так же включить в этот список Барнаульцув?
а можно так же включить в этот список Барнаульцув?
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А может лучше Барнаул в состав Швейцарии?
21.10.2020 16:07
- гость -
А может лучше Барнаул в состав Швейцарии?
Лучше Швейцарию включить в состав Алткрая. Надо срочно провести опрос жителей.
Обожрутся своего сыру с дырками и творят всякую дичь, назло нам - россиянам.
Не с дырками , а с плесенью
ШвейцарияНаш
Кошелек всей мафии мира, поэтому даже не воевали никогда
если учесть, что "супер прибыли" наших олигархов заработанные на нас идут в заграничные банки, а деньги в банках не лежат кучей, деньги в банке работают!!!
то соответственно мы нищаем, а заграница может себе многое позволить!!?
тем более что всё выданное всё равно им же вернётся пройдя определённый путь...