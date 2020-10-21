У жителя Уфы выявили беременность и отправили его к гинекологу

После обследования в одной из городских больниц Уфы мужчине дали направление к гинекологу с диагнозом "беременность", сообщает "Свободная пресса".
Местный житель с таким вердиктом не согласился и пожаловался в социальных сетях.
"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется, – возмутился горожанин. – Как это назвать – невнимательность, халатность?"
После того как темой заинтересовались журналисты, руководство медучреждения признало ошибку, назвав ее "технической".
По данному факту уже инициирована ведомственная проверка. Ее проведут представители регионального Минздрава.
Комментарии
Это были уфологи?
Спасибо, что живой! А то: Доктор сказал в морг - значит, в морг!
Да пусть не переживает. Родит здорового малыша
Эх!Плакал лям бакинских!Чудо.Получил бы сначала, а потом бы и клялся в своей девственности!)
Вот он истинный уровень отечественной медицины.
фейк