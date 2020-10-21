У жителя Уфы выявили беременность и отправили его к гинекологу

После обследования в одной из городских больниц Уфы мужчине дали направление к гинекологу с диагнозом "беременность", сообщает "Свободная пресса".

Местный житель с таким вердиктом не согласился и пожаловался в социальных сетях.

"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется, – возмутился горожанин. – Как это назвать – невнимательность, халатность?"

После того как темой заинтересовались журналисты, руководство медучреждения признало ошибку, назвав ее "технической".

По данному факту уже инициирована ведомственная проверка. Ее проведут представители регионального Минздрава.