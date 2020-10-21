Житель Алтайского края поругался с ребенком и решил сжечь квартиру

37-летнего жителя Краснощековского района осудят сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Среди них – "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". При этом мужчина уже был ранее судим.

Как сообщает пресс-служба СКР по Алтайскому краю, в декабре 2019 года сельчанин распивал спиртное в компании местного жителя. В ходе застолья между ним и несовершеннолетним сыном хозяина дома произошел конфликт. Злоумышленник сходил домой за бензином, а затем поджег квартиру обидчиков, после чего покинул место преступления. В результате поджога жилью был нанесен значительный ущерб.

Кроме того, в апреле 2020 года сельчанин находился в доме у других знакомых. В ходе застолья у гостя вновь произошел конфликт с хозяевами. Мужчина взял топор и нанес 64-летнему мужчине несколько ударов, причинив тяжкий вред здоровью, а 41-летнему сыну хозяина – легкий вред. Пострадавших госпитализировали, врачам удалось спасти им жизни.

В ходе разбирательства злоумышленник полностью признал свою вину. Уголовное дело передали в суд.