В России снизилось число подростковых преступлений

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что за девять месяцев 2020 года количество подростковых преступлений в России снизилось более чем на 7% по сравнению с прошлым годом.

"Анализ социально-криминологических данных также свидетельствует о снижении на 7,4% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии", – цитирует ее РИА Новости.

Волк также добавила, что сократилось в стране и количество уголовно наказуемых деяний под воздействием алкоголя (на 1,9%) и наркотиков (на 13,6%).

Ранее стало известно, что в России снизилось число употребляющих наркотики школьников. По мнению исследователей, причиной этого стала возросшая нагрузка на учащихся старших классов.