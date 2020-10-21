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Обильный снегопад прошел на Телецком озере. Фото

, ИА "Амител"
В Алтайском заповеднике советуют любоваться пейзажами, пока зима не пришла окончательно

Фото: Алтайский государственный природный биосферный заповедник

Алтайский государственный природный биосферный заповедник на своей странице в Instagram опубликовал фотографии с окрестностей Телецкого озера, где прошел обильный снегопад.

"Зима все ближе. На Телецком озере снова выпал снег. Заснеженный пейзаж все увереннее спускается с гор к долине озера, – гласит текст поста. – Время любоваться оставшимися мгновениями осени перед зимой, которая в Сибири приходит основательно и надолго".

До этого снегопады прошли в Шерегеше и горах Алтая, окрасив их вершины в светлые тона.

Как ранее писал amic.ru, обильный снегопад прошел в Горном Алтае 21 июня. Некоторые места буквально завалило снегом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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