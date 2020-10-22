Батяня-вомбат. Праздник в честь самых милых животных отмечается в Австралии

22 октября в Австралии отмечается День вомбата. Праздник неофициальный, но жители континента, где обитает очаровательный зверек, в этот день с удовольствием пекут в честь него пироги, торты, одеваются в футболки с изображением сумчатого и отправляются в зоопарк. Вомбаты – это самые крупные землеройные травоядные млекопитающие, которые обитают исключительно в Австралии. Считается, что эти сумчатые животные живут на Земле около 18 миллионов лет. Вомбаты имеют довольно добродушный характер, любят ласку и легко приручаются. В Австралии их иногда держат в качестве домашних любимцев, но осторожность при общении с ними нужно соблюдать. Приняв действия человека за агрессию, они могут, обороняясь, укусить или нанести серьезную рану острыми когтями.

Пожалуй, самый известный факт о животных, которые принес им популярность: фекалии вомбатов кубической формы и очень сухие. Это вызвано особым строением их кишечника. Но любят их, конечно, по большой части не за это, а за веселый нрав и очаровательный вид.