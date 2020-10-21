В России предложили отмечать День школьника

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила учредить в России День школьника, сообщает ТАСС.

"У нас есть День знаний, есть День самоуправления, а вот Дня школьника, оказалось, что и нет", – заявила она.

Омбудсмен подчеркнула, что подобный праздник отмечают в Ульяновской области 8 октября. Там проводят различные мероприятия и мастер-классы, что детям, безусловно, нравится.

Кузнецова считает, что школьное время должно быть насыщенно интересными событиями, в том числе и такими днями. Она также отметила, что идею установить День школьника уже поддержали в детском совете при омбудсмене.