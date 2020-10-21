Госдума продлила закон о выплатах на детей без подачи заявлений

Госдума продлила действие закона, который обязывал начислять родителям ежемесячные выплаты на детей до трех лет при рождении первого и второго ребенка без подачи соответствующего заявления родителями. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Закон об автоматическом начислении действовал с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Согласно решению депутатов Госдумы, его действие продлевается до 1 марта 2021 года.

"Законом, одобренным сегодня депутатами ГД, предлагается установить, что ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года", – уточняет пресс-служба Государственной думы.

Ранее amic.ru писал, что депутаты Госдумы РФ одобрили повышение НДФЛ до 15% для лиц, чей годовой доход выше 5 млн рублей. Полученные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.