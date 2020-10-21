Среда, 21 Октябрь, 23:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,03
€ 91,34
9°


1447335 +15700
Обь
0см -207

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Госдума продлила закон о выплатах на детей без подачи заявлений

, ИА "Амител"
Он будет действовать до 1 марта
Фото: tatprofrk.ru

Фото: tatprofrk.ru

Госдума продлила действие закона, который обязывал начислять родителям ежемесячные выплаты на детей до трех лет при рождении первого и второго ребенка без подачи соответствующего заявления родителями. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Закон об автоматическом начислении действовал с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Согласно решению депутатов Госдумы, его действие продлевается до 1 марта 2021 года.

"Законом, одобренным сегодня депутатами ГД, предлагается установить, что ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года", – уточняет пресс-служба Государственной думы.

Ранее amic.ru писал, что депутаты Госдумы РФ одобрили повышение НДФЛ до 15% для лиц, чей годовой доход выше 5 млн рублей. Полученные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
23:23
Стилист рассказала о беспроигрышном способе выбора вещей в интернет-магазинах 0
22:56
Госдума продлила закон о выплатах на детей без подачи заявлений 0
22:40
Чубайс попросился у Путина на пенсию 0
22:21
Госдума в первом чтении приняла повышение НДФЛ для богатых 0
21:58
18-летний житель Алтайского края проник в дом и украл электроинструмент 0
21:38
Двухэтажную поликлинику построят в Алтайском крае 0
21:21
В России предложили отмечать День школьника 0
20:57
Алтайские следователи возбудили дело из-за многоэтажки, бьющей током 0
20:39
Дегтярев заявил, что "народных денег" в России давно нет 0
20:18
Хоккеисты "Динамо-Алтай" взяли реванш у "Красноярских Рысей" 0
19:59
Барнаулец назло бывшей возлюбленной разослал ее интимные фото родным и знакомым 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 206 0
19:12
Пропавшего в Барнауле пенсионера нашли живым 1
18:56
В Госдуме рассказали, как уменьшить количество абортов в России 3
18:42
"Мертвецки пьяный" водитель устроил ДТП, в котором пострадали дети 1
18:21
Ефремов выплатил компенсации оставшимся потерпевшим по делу о смертельном ДТП 0
17:59
Су-34 потерпел крушение на Дальнем Востоке 4
17:47
Рецидивист из Барнаула поджег дорогой автомобиль бывшей возлюбленной 2
17:36
Обильный снегопад прошел на Телецком озере. Фото 0
17:18
В России снизилось число подростковых преступлений 0
17:06
Житель Алтайского края поругался с ребенком и решил сжечь квартиру 4
16:55
У жителя Уфы выявили беременность и отправили его к гинекологу 6
16:44
В России предложили запретить рекламу в почтовых ящиках 2
16:33
На Алтайский край надвигаются дожди и штормовой ветер 1
16:18
Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда 15
16:06
Деньги нового поколения. Что нужно знать современному человеку о биткоине 0
15:55
Почти 90 млн рублей выделили на поддержку культуры в Алтайском крае 1
15:42
Российская школьница вручила повестки 30 призывникам 13
15:29
Швейцария может провести референдум о выплате каждому гражданину 7 тыс. евро 13
15:20
"Белочек жалко". Куница забрела в барнаульский парк 11
15:07
Программу АлтГТУ "Цифровой университет" поддержали в Минобрнауки России 0
14:56
В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей из-за COVID-19 3
14:45
Спасатели рассказали, как безопасно делать селфи 0
14:33
Еще 205 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 61
14:17
Спрос на вахтовиков в Барнауле вырос на 85% 3
14:05
159 человек заболели COVID-19 в Горном Алтае 2
13:51
Эксперт рассказала, что нельзя делать на балконе 9
13:39
Фото Ирины Шейк без одежды попало на обложку глянца 2
13:28
Более четверти работников Алтайского края получают дополнительный доход 4
13:15
Зрители возмутились поведением Насти Ивлеевой в "Орле и решке" 13
13:03
Котокафе в Барнауле может отдать питомцев в приют из-за кризиса 21
12:49
Россияне озвучили основные проблемы городов и деревень 1
12:37
Выходные в ноябре. Как отдыхаем в 2020 году? 1
12:22
Умер протоиерей Дмитрий Смирнов 29
12:14
Завотделением алтайского Диагностического центра покинул пост 8
12:01
Полезное партнерство. Инвесторы поддержат социальных предпринимателей Алтая 1
11:48
Жильцы дома в Барнауле переплатили за ЖКХ почти 100 тысяч рублей 7
11:37
Эксперт рассказала, кому не стоит давать доступ к геолокации на смартфоне 4
11:25
Снова "Город. Слушай!". Второй сезон аудиогида по Барнаулу 6
11:14
37-летний мужчина в черной одежде пропал в Барнауле 4
11:02
"Город. Слушай!". История №21. Часовня Александра Невского 0
10:52
Алтайский край вошел в тридцатку самых "мусорящих" регионов России 12
10:40
Охотник случайно подстрелил приятеля в Алтайском крае 53
10:28
В Барнауле установили светофоры на опасном перекрестке 13
10:15
Дышите и не беспокойтесь. В чем отличие рециркулятора от обычной кварцевой лампы 3
10:03
Мошенники обманули 82-летнюю жительницу Барнаула на 3 млн рублей 17
09:53
В Госдуме рассказали об увеличении детских пособий в 2021 году 1
09:41
Подозреваемого в убийстве жительницы Бийска нашли и узнали, что он не виноват 3
09:29
Стало известно, какая часть фильма "Форсаж" станет последней 0
09:16
Прокуратура проверит, почему в барнаульской школе разваливается спортзал 3
09:04
Почти четверть россиян сократят расходы на новогодний стол 21
08:51
Алтайский край установил новый рекорд урожайности 10
08:39
Под угрозой – каждый второй. Производители стройматериалов опасаются массового банкротства 25
08:27
Ученые назвали самый страшный фильм ужасов в истории 10
08:14
Рубцовчанка перелезла через забор, чтобы накормить брошенную хозяевами собаку 16
08:02
100 лет простоит. На Алтае за год построили мост, которой соединит несколько районов 4
07:47
Настя Каменских вновь повернулась к подписчикам задом. Обнаженным 20
07:31
Глава СВР заявил о подготовке США к "цветной революции" в Молдавии 45
07:15
Пятьдесят оттенков золота: где отдохнуть на Алтае осенью 1
07:03
Прежний скоростной режим вернули на шоссе Ленточный бор в Барнауле 19

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.