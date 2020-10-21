Стилист рассказала о беспроигрышном способе выбора вещей в интернет-магазинах

При выборе одежды в онлайн-магазинах нужно обращать внимание на свободные и объемные модели, заявила стилист и телеведущая Лина Дембикова.

"Если вы выбираете что-то онлайн и не уверены, что вещь сядет на вас эффектно, то выбирайте крой чуть свободнее. Здесь всегда можно добавить ремень, сместить акцент в другую сторону, подчеркнуть талию и так далее", – цитирует специалиста ИА Nation News.

Дембикова добавила, что перед заказом следует внимательно ознакомиться с размерами, а также рассмотреть вещь на видео, если магазин предоставляет такую возможность. Это позволит выявить неровность швов и увидеть, как тот или иной предмет одежды смотрится в динамике.

Также следует узнать об условиях и сроках возврата товара на случай, если он не подойдет. Удачным вариантом окажется возможность заказать несколько вещей с примеркой и вернуть перед оплатой те, которые не подошли.