Относительно теплая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в четверг, 22 октября, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По информации синоптиков, в светлое время суток температура воздуха в крае составит от 10 до 15 градусов тепла. При этом в западных районах в течение дня ожидается похолодание. Также в регионе пройдут небольшие дожди, местами — умеренные. Скорость юго-западного ветра составит от 8 до 13 метров в секунду. По югу возможны порывы до 23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов выше нуля. Во второй половине дня будет небольшой дождь. Скорость ветра при порывах может достигать 18 метров в секунду.