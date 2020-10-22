Путин призвал активнее применять электронные трудовые книжки

Президент России Владимир Путин призвал расширять практику применения электронных трудовых книжек. Об этом глава государства рассказал во время встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей 22 октября.

"Электронные трудовые книжки нами уже введены, надо просто расширять практику их применения. Думаю, так и будет сделано", – цитирует ТАСС российского лидера.

Напомним, что переход на цифровой формат хранения сведений о трудовой деятельности стартовал в России 1 января 2020 года. Сотрудник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, а для перехода на новую систему необходимо подать письменное заявление работодателю до конца года.

Выбрать вариант документа не смогут те россияне, которые впервые устроятся на работу с 2021 года. Их сведения изначально будут вносить только в электронном виде.