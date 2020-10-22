Путин призвал активнее применять электронные трудовые книжки

Президент России Владимир Путин призвал расширять практику применения электронных трудовых книжек. Об этом глава государства рассказал во время встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей 22 октября.
"Электронные трудовые книжки нами уже введены, надо просто расширять практику их применения. Думаю, так и будет сделано", – цитирует ТАСС российского лидера.
Напомним, что переход на цифровой формат хранения сведений о трудовой деятельности стартовал в России 1 января 2020 года. Сотрудник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, а для перехода на новую систему необходимо подать письменное заявление работодателю до конца года.
Выбрать вариант документа не смогут те россияне, которые впервые устроятся на работу с 2021 года. Их сведения изначально будут вносить только в электронном виде.
Комментарии
Ох, не верю российской электронной системе. Все получится через задний проход, как в Башкирии, медицинская электронная система, жителя мужского пола сделала беременным. Придешь в пенсионный фонд пенсию оформлять, а ты тунеядец ни одного дня не работал.
ага !!! прям
А потом они базу потеряют и на пенсию народ не пойдет.
Но бумажную справку в Пенсионном все равно спросят, хотя и снилс и инн у них есть
а бумажную трудовую невозможно потерять?
Не верю в электронную систему. Дважды в Сбере столкнулся, когда клиенту говорили - ты умерший. А это, как бы сказал чукча - уже тенденция. Бывая у врачей смотришь, с какой ненавистью они тыкают по клавишам Клавы, начнешь рассказывать что болит, окрик - не отвлекай. Так и с трудовой придешь за пенсией, а ты злостный тунеядец. Когда в стране нет электроники, все это, понты.
До пенсии дожить надо.
опять призвал
А потом они базу потеряют и на пенсию народ не пойдет.
а на пенсию мужское население рф и так не пойдет, так как согласно статистике ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин
1964-1965 г.р. - 64,60
1969-1970 г.р. - 63,15
1974-1975 г.р. - 62,78
1979-1980 г.р. - 61,45
1984-1985 г.р. - 62,31
до пенсии имеет шанс дожить лишь мужское население родившиеся после 2013 года. Для них ожидаемая продолжительность жизни при рождении 65,13
)))
только один вопрос:а зачем?
Ну если Путин сказал то делай наоборот и думай кверх ногами
только один вопрос:а зачем?
известно зачем - для освоения денежных средств...
А этот призывник призывы свои откудова делат?!
22.10.2020 08:09
Гость
А потом они базу потеряют и на пенсию народ не пойдет.
Для этого и задумано.
А ведь есть дураки (дурочки в основном), которые до сих пор от путина пищат и порвать готовы, кто плохо о воване скажет. Они твердят, как в прошлые века, царь хороший, бояре плохие.