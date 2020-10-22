Алтайский студент-экономист стал обладателем стипендии Егора Гайдара

Студент четвертого курса Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Никита Зотов стал одним из 10 студентов-экономистов, которые ежегодно получают право на стипендию Егора Гайдара. Учащийся из Барнаула в этом списке впервые, пишет официальный сайт региона.
"Стипендия имени известного экономиста, российского государственного и политического деятеля Егора Гайдара учреждена постановлением правительства РФ от 2 сентября 2010 года № 660. Персональное поощрение в виде ежемесячной денежной выплаты, а также права на участие в мероприятиях Фонда Егора Гайдара, в том числе в работе Гайдаровского форума и летних лагерях молодых экономистов, назначается за высокие академические достижения по выбранному направлению и активность в научно-исследовательской деятельности в области экономики", – говорится в сообщении.
Всероссийский конкурс для назначения стипендии проводит Минобр РФ вместе с фондом Егора Гайдара.
Комментарии
А почему не стипендиат имени авена, чубайса, бурбулиса и др.. одиозных личностей?
Студенту какая разница чье деньги? А между прочим заметьте, богатые люди иногда за свои деньги снимают фильмы. Например "Одесса" про еврейскую семью, вот какие финансисты Прохоров, Абрамович Батурина.
Народ надеется, что студент будет достойным продолжателем заповедей гайдара про невписавшихся в рынок.