Алтайский студент-экономист стал обладателем стипендии Егора Гайдара

Студент четвертого курса Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Никита Зотов стал одним из 10 студентов-экономистов, которые ежегодно получают право на стипендию Егора Гайдара. Учащийся из Барнаула в этом списке впервые, пишет официальный сайт региона.

"Стипендия имени известного экономиста, российского государственного и политического деятеля Егора Гайдара учреждена постановлением правительства РФ от 2 сентября 2010 года № 660. Персональное поощрение в виде ежемесячной денежной выплаты, а также права на участие в мероприятиях Фонда Егора Гайдара, в том числе в работе Гайдаровского форума и летних лагерях молодых экономистов, назначается за высокие академические достижения по выбранному направлению и активность в научно-исследовательской деятельности в области экономики", – говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс для назначения стипендии проводит Минобр РФ вместе с фондом Егора Гайдара.