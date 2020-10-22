Цены на автомобили в России выросли на 3-15% за 10 месяцев

В период с января по октябрь цены на автомобили в России выросли от 3 до 15%. Основными причинами стали падение курса рубля, рестайлинг некоторых моделей и обновление модельного ряда, пишет ТАСС со ссылкой на автодилера "Авилон".

"Hyundai подорожали в среднем на 4-5% из-за изменений курсов валют. Fiat с начала года прибавили в цене на 5,8-6,5%, Mitsubishi – на 3,5-8,3%, Volkswagen – на 4,5-9%, Jeep – на 10-14%. Увеличились от 7 до 15% цены на BMW, подорожание на Audi составило от 5 до 15%", – говорится в сообщении.

Автомобили марок Mercedes и Volvo выросли в цене на 3-12% и 5-12% соответственно.

Модели Aston Martin и Ferrari с начала года цены не меняли.