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Как энергетики брачный договор оспорили, или К чему может привести задолженность за свет

, ИА "Амител"
За долги неплательщик может лишиться ценных вещей и недвижимости

Барнаульские энергетики могут оспорить брачный договор, инициировать банкротство, найти человека на краю страны и все это для того, чтобы взыскать долг с тех, кто не оплачивает электроэнергию. Об этом в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель по работе с дебиторами Оксана Пучкина. Самые интересные истории из ее интервью предлагаем читателям amic.ru.

Сомнительный договор

– Руководитель одной из барнаульских организаций накопил задолженность за электроэнергию в размере более 16 миллионов рублей. В этой ситуации нам пришлось инициировать процедуру банкротства компании. Такой подход привел к результату. Неплательщик уже погасил большую часть суммы задолженности, но не полностью, поэтому за долги был привлечен к субсидиарной ответственности и оплачивал оставшуюся сумму задолженности за счет личного имущества.

Более 100 тысяч рублей служба судебных приставов выручила после ареста и продажи бытовой техники должника. Как выяснилось, остальное имущество по условиям брачного договора, который был заключен во время судебных разбирательств, принадлежало его супруге. Мужчина же за 20 лет супружеской жизни оставался "ни с чем". Мы не согласились с таким "странным" разделом совместно нажитого имущества и подготовили исковое заявление, оспаривающее заключение сомнительного договора. В суде выяснили, что супруга должника продала автомобиль Toyota RAV4, собственницей которого она стала по брачному договору. В итоге по решению суда в пользу Барнаульской горэлектросети взыскана сумма в размере 125 тысяч рублей, что составило половину от стоимости продажи автомобиля.

Вынужденная реализация

– При взыскании задолженности нам не важно, где в момент судебных разбирательств проживает неплательщик. Например, не так давно по нашему заявлению о взыскании задолженности в размере 605 тысяч рублей арбитражным судом Алтайского края вынесено решение в отношении должника, зарегистрированного в Тульской области. В Барнауле у него есть довольно крупный объект недвижимости, на который был наложен арест. По оценке специалистов, стоимость объекта, а это пристройка к пятиэтажному дому, составила 11,5 миллиона рублей. Сейчас недвижимость выставлена на продажу, после чего вырученные денежные средства будут перечислены в нашу компанию.

Кроме того, в настоящее время горсеть обратилась с иском о взыскании пеней в размере 180 тысяч рублей. Эти деньги тоже придется заплатить.

Строгие сроки

– Для нас не имеет значения размер задолженности при обращении в суд. Основанием для взыскания долгов за электроэнергию в судебном порядке может стать любая непогашенная в срок сумма. Конечно, у разных категорий потребителей существуют свои сроки для оплаты электроэнергии. Например, граждане обязаны оплачивать ее не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным. Управляющие компании и другие исполнители коммунальных услуг рассчитываются за электричество до 15 числа каждого месяца. Все остальные потребители платят за электроэнергию до 18 числа каждого месяца, следующего за расчетным.

Если оплата не поступает на счет горэлектросети в предусмотренные сроки, то мы уже можем обратиться за ее принудительным взысканием в суд, а потом к судебным приставам со всеми вытекающими последствиями для должника.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.10.2020 08:15
- гость -

Rav4 250 тыс стоит? Только если 90-лохматого года. Вряд ли руководитель держал в своем парке такое авто. А вообще налоговой и другим органам стоит обращать внимание на договоры к/п авто существенно ниже рынка. Уход от налогов как минимум.

23.10.2020 08:19
Иншалах Машалахович

Красавцы. Адрес пристройки ?

23.10.2020 08:21
друк

Страно, как можно в данном случае оспорить брачный договор, муж например работал за минималку, а супруга корячила за 250 т. в месяц и купила рав 4, очевидно что это именно она заработала эти деньги, но в данном случае можно было провернуть другой финт, супруга могла продать автомобиль папе или маме, а мама оформила бы дарственную на дочь.

23.10.2020 08:22
друк

"А вообще налоговой и другим органам стоит обращать внимание на договоры к/п авто существенно ниже рынка. Уход от налогов как минимум."
не пиши ерунды, за сколько хочу, за столько и продаю, мое имущество, могу и за рубль продать, имею полное право.

23.10.2020 08:29
- гость -

Если потребитель не оплачивает за электроэнергию почему поставщик не отключает пот ребителя. ПОЧЕМУ.?????

23.10.2020 08:31
- гость -

Эти красиво пристроились, ковид не ковид, а лозунг у этой шарашки "Свое мы заберем в любом случае". Есть ли у вас работа или ее нет, есть ли указ губернатора или его нет. А что касается штрафов....мммм, коллекторы нервно курят в стороне. Мало того, еще ума хватает гордится этим. И рекламу гонять подобного рода

23.10.2020 08:31
- гость -

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