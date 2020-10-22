Папа Римский поддержал создание однополых семей

Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформить свои отношения в гражданский брак, так как они "имеют право на семью". Об этом пишет РИА Новости.

Понтифик рассказал об этом в документальном фильме "Франциск", который показали 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.

"Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать – это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой", – приводит фрагмент из интервью одно из итальянских изданий.