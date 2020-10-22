Папа Римский поддержал создание однополых семей

Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформить свои отношения в гражданский брак, так как они "имеют право на семью". Об этом пишет РИА Новости.
Понтифик рассказал об этом в документальном фильме "Франциск", который показали 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.
"Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать – это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой", – приводит фрагмент из интервью одно из итальянских изданий.
Комментарии
Дожили...
свои отношения решил узаконить, не иначе
Очередное дно пробито.
Тьфу! Что следующее, одобрение педофиии под личиной заботы о детях и наставничестве?
Молодец! Это круто!
Шельма сама показывает, что она не Божья.
А как святое писание? Не за это ли творец уничтожил Садом и Гамору!
Всё логично - Европа перенаселена поэтому поддержат там хоть что лишь бы не рожали. Россия не донаселена поэтому гомофобия
Ждать ли крамолу от РПЦ?
Страмота то какая! Тьфу!
22.10.2020 10:39
- гость -
Европа перенаселена мусульманами-у них вроде гомосексуализм не в почёте. А католикам европейским один путь-выродиться.
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А как святое писание? Не за это ли творец уничтожил Садом и Гамору!
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Чё Святое Писание? Власть Дьявола на время спора его с Богом находится в его руках. А эти папы и прочие "слуги" Бога, это слуги Дьявола. По делам узнаете чьих они будут. Наш патриарх столько дьявольщины натворил, что ни в какие Божьи ворота не войдет.
Йоу, ребзя. Так у нас в Рассеюшке уже есть тысячи однополых семей в которых воспитываются дети. Мама и бабушка воспитывают дочков-сыночков. Круто да? Их мож тоже разгоним? Или стрелочка не поворачивается?
22.10.2020 10:53
- гость -
Не стыдно такую "Стрелочку" сравнивать? К мужикам-гомикам всегда плохое отношение было.
гость 10-53 ты ду... или прикидываешься?
Резолюция на данном заявлении:
"Уймись, дурак!"
и подпись: И.В. Сталин...
А что в этом удивительного, еще во времена инквизиции вся церков в полный рост имела друг друга, а про послушников и подавно
Есть впечатление.что дана команда постить всякую чушь и молчать про катастрофу с медпомощью.
Странные рассуждения. Каким боком Дьявол-то к эти слугам господина своего?
А знаете почему известные круги пропихивают идеи однополых браков, права геев-чтобы когда люди уже устали сопротивляться и стали равнодушно к такому относиться-ПРОДВИГАТЬ нацистские идеи (а по другому не получается).
Вся эта брать со времен рыцарей бухали и развратничали, как и короли и цари и с чего начали думать что слуги божьи не винны??
Пока вы ломаете копья по поводу однополых семей, вы проспали момент когда однополая семья появилась. А появилась она очень давно и деревенско-патриархальные стенания ваши об "упадке морали" весьма запоздали. Мать+бабушка вот вам и семья.
22.10.2020 11:08
Опять за своё-"Стрелочку" не переводи.
теплое и мягкое ага
О как тема то беспокоит гостей! Чё так разпереживались то?
Пофиг
22.10.2020 11:15
Ни приемлет такое народ!
О как тема то беспокоит гостей! Чё так разпереживались то?
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Взамуж мужчинки хотят! Боятся, что не достанется дровосека.
Библию папа не читал - профнепригоден.
Разрешали же в чечне гей-парад провести, что-то "эти" быстро передумали.
11:15 месный "О как тема то беспокоит гостей! Чё так разпереживались то?"
И ты зашел, прикрикнул на комментаторов. Что, ты из тех самых, праздник у тебя на улице, а люди "Чё так разпереживались то?"
Потому что это ненормально!
Предисловие: Для меня это настолько омерзительная тема и проблема, что всегда стараюсь "закрыть глаза" и пройти мимо, но понимаю что всё человечество - это как один большой муравейник, поэтому приходится "нырять в отхожее место и применять чистящее средство"
Все гомосеки рано или позно осознают что общество "натыкало их носом в говно как тех сраных котят которые гадят где попало". Папа Римский или глуп или нехороший человек, которого в незрелом возрасте "натыкали в говно" и он тоже самое проделывает с остальными. Человеку, в отличии от котёнка, можно и нужно объяснять и доводить до осознания иначе у всех рыльце окажется в дерьме.
11:08 АБОРИГЕН "вы проспали момент когда однополая семья появилась.
стенания ваши об "упадке морали" весьма запоздали. Мать+бабушка вот вам и семья."
Ты еще скажи, что они трахаются. Сравнивать заднеприводных с семьей, где "Мать+бабушка вот вам и семья" - верх цинизма. Это надо же иметь такое извращенное представление. Но это даже не требует обсуждения.
И насчет "вы проспали момент".
У Ноя в ковчеге были еще 2 динозавра, но оба мальчики. Так они и вымерли, хотя очень старались...
22.10.2020 11:25
almas
И кто определяет, что нормально, а что ненормально?
22.10.2020 10:53
- гость -
22.10.2020 11:08
АБОРИГЕН
Идиотов кусочки, а мама и бабушка чпокаются или просто живут на одной территории в виду отсутствия возможности разъехаться?
Как всегда, за гомосеков сладкая парочка - месная и Геша. Всем всё очевидно?
Нормально то что дает продолжение рода
22.10.2020 11:29
almas
А в семье гомосексуалистов они будут перед ребенком трахаться? При чем здесь это? В семье мама+бабушка мамаша может таскать в койку разных мужиков каждую неделю например.
Какая разница в какой семье живет ребенок, если он сыт, одет, любим, воспитан и счастлив? Лучше путь геи воспитывают детей, они по крайней мере будут делать это осознано, чем это будет делать семья выродков, которые завтракают бутылкой водки, живут вместе с детьми в бомжатниках и размножаются как кролики.
Я сплю с месным, руки прочь от папки римскага!
11:32 Гость "И кто определяет, что нормально, а что ненормально?"
Законы. В том числе и законы природы, Такие люди не могут размножаться - закон природы..
Если вы верующий, то для вас есть еще и другие законы, не говоря о светских, например,
"Ветхий Завет. Третья книга Моисеева. ЛЕВИТ. Глава 20
13 Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них."
Мде...
Закон природы - всех гомосеков родили баба да мужик. Вывод один - чтобы было меньше гомосеков, нужно запретить бабам с мужиками рожать детей.
22.10.2020 11:41
- гость -
Семья - пример для ребенка. И если он будет видеть бородатую "маму", которую шпилит "папа", то он будет считать это нормой. А это не норма, это перверсия.
Вообще гомофобы конечно своими истериками достали. Что визжите-то? Ну ладно бабы бы истерили, типа им мужиков мало. Но мужики-то что истерят?
22.10.2020 11:47
- гость -
Семья - пример для ребенка. ....
Все гомики появились в семьях, где бабу шпилил мужик. Значит, нужно запретить такие семьи. И вообще запретить мужикам шпилить баб. От этого гомики рождаются.
22.10.2020 11:48
Мужики что истерят? У них руки чешутся в морду дать гомосеку.
22.10.2020 11:43
almas
Законы и книги пишут люди, и могут написать, все, что вздумаются.
Вот добавят потом ,что гомо это правильно, и что скажите?
Законы природы говорите? Ну тогда вы должны быть в курсе,что и а природе есть гомо, прикиньте? Среди животных, растений и т.д и т.п.
22.10.2020 11:48
- гость -
А прикинь как педерасты надоели со своими визгами?
22.10.2020 11:50
- гость -
Голубой, у тебя нарушена причинно-следственная связь. Логика не бьется. Ну, оно и понятно, где тут логика будет, когда в тебя пихают...
22.10.2020 11:43
almas
Ооооо!!!! Ща.... Вот тебе тема : У тебя подруга есть? Ты её в зад чпокал? Ну хотябы разок? Ну? Ну и кто ты сам то теперь а?
22.10.2020 11:58
месный
То есть тебе без разницы зад женщины или мужика?)))
Это каминг-аут)))
Давно пора было тебе признаться в своей нетрадиционной ориентации)
вот оно - исчадие зла!!!
рассадник разрушения на планете!!!
***
...
- утверждение монархической власти Римского епископа над всею Церковью как преемника апостола Петра;
- централизованность церковной организации (схожая черта с некоторыми протестантскими движениями), в отличие от автокефальности православных поместных церквей;
- утверждение о безошибочности учительства Папы Римского в вопросах веры и нравственности, провозглашаемого ex cathedra.
***
именно потому что в европе жили родами - устоялось родовое правление (царь), как старший скажет так и будет - закон.
на Руси жили поместьями (поместное право. помещики) - здесь главное не род а соседская община - отсюда и пошли выборы главного в общине, по уму и лидерским качествам (который связывается с другими общинами), а не по родству как в европе, когда в одном роду брат с сестрой... и дети больные, и им ещё родом управлять... а то и целым государством...
советская власть просто возродила поместное право, когда человека который себя проявил как лидер внизу, ставили на руководителя. показал себя перспективным лидером - иди выше, в район. там тоже показал - в край, и т.д. поэтому и советская - от слова советы - выборные... в президиуме все были из низов, прошедшие весь путь снизу до верху, знали свою область досконально...
родовое правление (царь, президент) это передача власти, имущества, гос.постов по наследству, то что мы сейчас видим: Чайка, Патрушев.....
11:51 Гость "Законы и книги пишут люди, и могут написать, все, что вздумаются"
Вот когда напишут, и это будет законом, тогда будем применять а пока:
"люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют право на разнополую семью и это закреплено в гражданском законодательстве."
22.10.2020 12:00
- гость -
То есть тебе без разницы зад женщины или мужика?)))
А чё оно разве чем-то отличается? Расскажи нам мы не вкурсе так-то?
22.10.2020 12:01
месный
Бгггг)
Продолжай) Ты сегодня просто в ударе, заднеприводный)
Рабы божьи против детей божьих
Месный, а "мы" - это кто? Ваш с Гешей кружок "Голубая луна"? Так оно понятно)
22.10.2020 11:58
месный
Мясо, как давно ты начал в свой дымоход пускать мужиков?
Вы не понимаете - это другое)))
Месный не понимает чем его зад от женского отличается, поэтому он его настойчиво предлагает Геше!
Мне вообще такие передергивания не нравятся: мать +бабушка похожи на семью меньшинств. А в войну когда бабы становились мужиками (выполняли работу и за себя и за них) из-за того те воевали, и часто погибали, они лесби что ли?! Или гермафродиты?! Есть ситуации, обусловленные обстоятельствами. А признавать семьёй двух чпокающих друг друга однополых субъектов - извращение.
Фу, какую гадость несет этот комментатор Месный. Неужели ему самому не стремно быть дымоходом, который чистят все кому не лень?
11:58 месный "Ты её в зад чпокал? Ну хотябы разок? Ну? Ну и кто ты сам то теперь а?"
Речь идет о геях, ты это не понял? Когда мужик с мужиком "чпокаются", так мало того могут создавать семью. Причем здесь форма "чпоканий" с женщиной?
Не местный и т.д. (разнониковый)-хватит уже продвигать свои идейки-про них давно всё понятно, тролишь каждый день, обхрюкиваешь русских, Россию, веру, семейные ценности. Найди себе другую работу. Тебя уже давно пора вычислить, за каким бугром скрываешься.
22.10.2020 11:29
almas
Тебе и многим тут отписавшимся ватным совколюбам, я могу только сказать что "трахаться " и "чпокаться", это далеко не всё что включает в себя понятие семьи. Тем более для ребёнка это не важно, его эта часть жизни взрослых не касается и нужно ему от взрослых совсем другое. Или в твоей семье по другому было? Ты торжественно присутствовал при каждом соитии своих родителей?
Новый Завет. Послание к Римлянам святого апостола Павла. Глава 1
27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
32 Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют
всё свели к чпоканиям...
дурачье!? кроме простого секса в семье главное две вещи: рождение и воспитание!
у нас сейчас на наших глазах вибивают из семьи - рождение!!! оставляя одно воспитание! на это и давят, берите в детдомах, суррогатное материнство... главное сама пара не должна родить!!!!!!!
это всё для вашего сокращения! а не для того что бы заниматься сексом или нет.
вас снова поймали на крючок, на секс, а за ним вы уже не видите проблемы!!!
жаль...
Приходят Месный и АБОРИГЕН в аптеку выбирать презервативы. На резинках
нарисованы эмблемы автомбилей. Один другому говорит: Ну, что, дорогой,
какой возьмем- вон ту Феррари с конем или может Мерседес? В общем спорят
не могут прийти к соглашению.
А продавщица им говорит: Ребята, берите УАЗик - все равно вам говно месить.
22.10.2020 12:17
almas
Да ты ещё и с ПГМ. Тяжелый однако случай. Ты осторожней с фольклором, там за многое сейчас статья предусмотрена, даже за обсуждение.
Надо заметить у месного богатый жизненный опыт. И познавать его нет абсолютно никакого желания. Пусть лучше Геша вертится в этих кругах, они друг друга понимают с пол слова
12:15 АБОРИГЕН "Тебе и многим тут отписавшимся ватным совколюбам, Ты торжественно присутствовал...
Когда нечего сказать, начинают приписывать комментатору всякую фигню.
ваших потомков (внуков, правнуков) медленно убивают!
а вы про трахи переживаете?
дурачьё - ей богу...
очередной - пиплсхавал
22.10.2020 12:24
almas
Ой ли?! Обиделся что ли? Фигню ты в комментах своих найдешь в избытке.